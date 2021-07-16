"Шпагат на столе у прокурора был?": Волочкову высмеяли за очередную тяжбу

Около месяца назад стало известно о том, что знаменитая балерина решила судиться с руководством театра, в котором она когда-то работала. Спустя годы звезда вознамерилась защищать ранее попранные честь и достоинство. Тогда балерина подала сразу несколько исков в суд, пытаясь добиться получения зарплаты и пенсии от бывших работодателей. Сегодня Анастасия Волочкова объявила в своем инстаграм-аккаунте о том, что она в обратилась в прокуратуру с очередным заявлением на руководство театра за незаконные действия в адрес ее самой, других артистов и государства.
В подтверждение своих слов балерина опубликовала совместное фото с адвокатом, сделанное на фоне Тверской межрайонной прокуратуры. Подписчики Волочковой стали бурно обсуждать действия балерины. Судя по комментариям, у многих они вызывают лишь насмешки. Люди написали:
"Очень смешно бороться с Большим. Просто самореклама..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вот кому делать нечего….", "Сколько их можно подавать уже ждём результат", "Шпагат на столе у прокурора был? если нет, то проиграешь", "Ждала ждала принца на белом коне, а почтальон прискакал и принёс Пенсию.. И вспомнила Настя, что работала когда то в Большом .....".
Кто-то из фолловеров звезды также заметил, что на последнем фото балерина, "наконец-то трезвая". Ранее поклонники Анастасии Волочковой заподозрили ее в пагубном пристрастии к алкоголю и забили тревогу.
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