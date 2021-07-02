Экстремальные развлечения сына Меладзе перепугали россиян

42-летняя певица Альбина Джанабаева и 55-летний Валерий Меладзе воспитывают троих родных детей – 17-летнего Константина и шестилетнего Луку. Недавно пара снова стала родителями. У них родилась дочь.
Звездное семейство наслаждается малышкой и с удовольствием делится с поклонниками подробностями очередного опыта материнства и отцовства.
На днях Альбина Джанабаева показала в своем "Инстаграм" свежий кадр, на котором предстал ее старший сын Костя, катающийся на гироскутере. Мальчик на большой скорости выкатил коляску из-за кустов и отправился ездить по двору.
"С днем рождения, наш дорогой мальчик!!! Яркий, талантливый, спортивный и неугомонный", – написала певица.
Экстремальные развлечения сына Валерия Меладзе перепугали россиян. Многие отметили, что опасно катать коляску таким образом. Альбина Джанабаева подчеркнула, что коляска пустая. Однако это не успокоило фанатов, и они пуще прежнего начали критиковать семью. Они написали, что катать пустую коляску вообще нельзя. Это плохая примета.
Но, похоже, звездное семейство настолько счастливо, что всякие приметы им по боку. Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева не реагируют на комментарии хейтеров и отвечают только на слова доброжелателей.
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