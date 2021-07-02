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Шоу-бизнес
"В глубоком шоке от твоего лицемерия": предавшую друзей Бузову прилюдно осрамили

"В глубоком шоке от твоего лицемерия": предавшую друзей Бузову прилюдно осрамили

Весной Ольга Бузова покинула проект "Дом-2", а на днях решила вычеркнуть из своей жизни и бывших коллег.
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Как оказалось, артистка внезапно отписалась от соведущих реалити в "Инстаграм". В современном мире такой шаг можно расценивать, как окончание дружбы, ведь теперь все зависят от лайков и подписок в соцсетях.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Остальные ведущие шоу "Дом-2" отказались комментировать ситуацию, а вот Влад Кадони разразился гневной отповедью. Он заявил, что не ожидал от Ольги Бузовой такого предательства. По словам шоумена, после всего, что между ними было, подобный поступок выглядит крайне некрасиво.

Влад Кадони отметил, что все эти годы старался поддерживать коллегу, прощал многие вещи, закрывал на что-то глаза, а в ответ получил отписку в "Инстаграме". Он не понимает столь резкой перемены в Ольге Бузовой, ведь еще пару месяцев назад они вместе выпивали на дне рождения.

"Я в глубоком шоке от твоего лицемерия! И это касается не только недавнего поступка", – подчеркнул Влад Кадони.

Телеведущий пожелал артистке, захотевшей вычеркнуть из своей жизни "Дом-2", удачи в шоу-бизнесе. "Это прям твое-твое!" – сыронизировал шоумен.

Поклонники поддержали Влада Кадони, отметив, что неискренность Ольги Бузовой уже давно заметна. "Многим это было видно уже давно, неискренний человек под маской благодетеля. Таких людей рядом с собой лучше не держать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хоть кто-то не побоялся сказать, молодец, Влад", "Ну наконец-то вслух, спасибо за смелость", – написали в комментариях.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 июля 2021, 18:20 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Гость790987
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Какая артистка! Безголосое, тупое, уродливое ничтожество на содержании у похотливого Митрофанова - абсолютное УБОЖЕСТВО!
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