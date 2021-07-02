Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня

Состояние певицы уже несколько дней оценивают как крайне тяжелое. Поклонники верят в лучшее и каждый день ждут хороших новостей.

Каждый день пользователи Сети, скрестив пальцы, обновляют ленты. Однако пока конкретных сообщений от врачей МакSим или ее близких не поступает. Ранее менеджер певицы отказалась говорить о ее состоянии и призвала представителей прессы прекратить задавать вопросы. Она попросила набраться терпения и войти в положение родственников тяжелобольной знаменитости.

Теперь Маргарита Соколова, которая и сама находится в больнице с коронавирусом, рассказала, что сейчас всем заведует не она, а пиар-директор артистки. Все дело в том, что слабость и плохое самочувствие даже не позволяют ей опубликовать пост. Менеджер рассказала, что последний раз контактировала с Мариной Абросимовой 18 июня перед тем, как ее ввели в медикаментозную кому. Тогда настроение звезды было отличным, они поддержали друг друга.

Позитивный настрой в тот момент был и у врачей. Они верили, что "спать" МакSим будет около трех дней, но прогнозу не суждено было сбыться. Уровень насыщения крови кислородом не поднялся, как ожидалось, а упал. Артистку подключили к системе ЭКМО. На сегодняшний день ее легкие поражены на 80 процентов.

Накануне вышла программа "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Эксперты прокомментировали ситуацию. Некоторые из них посчитали, что отключение от аппаратов является крайне непростой задачей, а исход зачастую совсем непредсказуем. Другие же вспомнили, что врачи за последний год ставили на ноги и более тяжелых пациентов, а потому все еще может сложиться хорошо.