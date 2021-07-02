Помощница МакSим резко отреагировала на заявление о приостановке всех операций

Сейчас исполнительница находится в реанимации. За ее здоровье молится вся страна.

О госпитализации МакSим стало известно 16 июня. Тогда она рассказала, что ее самочувствие ухудшилось еще несколько дней назад, но тест показал отрицательный результат. К несчастью, знаменитость решила лечиться самостоятельно, из-за чего в медицинское учреждение уже прибыла в тяжелом состоянии.

Сперва врачи подключили знаменитость к ИВЛ, но затем перевели на ЭКМО. Накануне стало известно, что сейчас поражение легких звезды составляет около 80 процентов, а перед госпитализацией певица контактировала с зараженным коронавирусом охранником. Сейчас состояние звезды все еще оценивают как крайне тяжелое.

Вчера в Сети появилась еще одна неприятная новость о Марине Абросимовой. Некоторые представители прессы опубликовали сообщения о том, что все счета артистки якобы заблокировали из-за того, что налоговая декларация не была предоставлена. Поклонники оказались просто шокированы ситуацией и никак не могли понять, почему именно сейчас на артистку свалилось столько всего.

Однако PR-менеджер МакSим, Яна Богушевская тут же опровергла информацию. В своих "историях" она сперва прошлась по новому выпуску программы Андрея Малахова и отметила, что редакторы просто не сумели связаться с близкими знаменитости, поэтому программа оказалась посвящена прививкам. Затем она сделала заявление о приостановке операций. По словам Богушевской, все новости по этому поводу – "ложь". Она призвала журналистов обращаться к официальным представителям перед тем, как публиковать информацию.

