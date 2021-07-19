Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром

МХАТ имени Максима Горького продлил контракт со звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой.

Недавно поющая ведущая Ольга Бузова стала еще и актрисой театра. Она дебютировала на сцене МХАТа имени Горького в Москве. Бывшая звезда "Дома-2" сыграла роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин" о жизни Иосифа Сталина. Постановка произвела эффект разорвавшейся бомбы в культурной среде в частности и из-за того, что театр такой величины впервые пригласил работать скандальную эстрадную звезду.

Многие раскритиковали худрука театра Эдуарда Боякова, заявив, что он запятнал честь МХАТа. Режиссер Никита Михалков был неприятно удивлен таким опытом.

"Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще?" — негодовал он.

Бывший худрук театра Татьяна Доронина и вовсе писала Владимиру Путину с просьбой остановить сумасшествие в театре и прекратить разложение классической российской культуры.

На днях стало известно, что эпопея с Бузовой в театре не закончена. МХАТ продлил контракт с ней. По некоторым данным, певица получила за первый опыт на сцене более полумиллиона рублей. Судя по всему, первый спектакль с 35-летней Ольгой Бузовой не только наделал много шума, но и принес театру реальную прибыль, что в суровые времена эпидемии коронавируса очень важно.

Напомним, карьера Ольги Бузовой не стоит на месте. Сейчас она работает ведущей нового реалити-шоу о выживании звезд в экстремальных условиях, которое снимается в Африке.