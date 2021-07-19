Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
Оскандалившаяся Гвердцители шокировала народ изменениями во внешности
"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
партнеры
Понедельник
19 июля
Лента новостей
15:10
Занять место Заворотнюк: певица Лолита с треском провалилась
15:07
"Один хорошо, а два лучше": Бледанс сняли в компании мускулистых мачо
15:03
Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром
15:02
"Не можешь петь – раздевайся": оголившийся на людях Костюшкин поделился советом
14:43
Нацепивший микроплавки Галкин прилюдно раздвинул ноги
14:38
"Положила мои руки на грудь": заявившей о домогательствах Прокловой нанесли ответный удар
14:32
Валерия оглушила грудного ребенка страшным криком
14:23
"Уже скоро": Сын тяжелобольного Боярского раскрыл правду о состоянии отца
14:18
Что известно о похитившем сердце российской блогерши Маши Вэй турецком актере Бураке Челике
14:15
Молодой человек попытался украсть трактор с кладбища в Подмосковье
14:02
"Бездушная тварь": Макеева сцепилась с несовершеннолетней дочерью Малькова
13:52
Долина в разноцветных шароварах развалилась на могиле Началовой
13:51
"Не хочется рушить его карьеру!": Цой проболталась о контактах смазливого Милохина с серьезными людьми
13:41
Шесть главных хитов певицы МакSим
13:31
Политолог Белковский озвучил план Авакова после отставки примкнуть к Кличко
13:26
"Придется отключить": Сокрушенная горем менеджер МакSим обратилась к россиянам
12:53
"Лепит себе подельников": Максакова обличила беззакония бывшего мужа
12:51
В Подмосковье трехлетний мальчик отравился жидкостью для мытья стекол
12:46
"Терпят друг друга ради детей": Метившая на место Бородиной звезда высказалась о разводе
12:34
Более известна как экс-жена Харламова: пустые старания Асмус жестко высмеяли
12:21
"Умрет и в гробу будет перевертываться": бывшую жену Барыкина уличили в черной магии
12:10
"Будет кирдык": побывавшая пять раз в браке Милявская открестилась от детей
11:58
Журналист Курманов: США пытаются изо всех сил сохранить свое влияние
11:52
Звезду экрана депортируют из страны за глумление над карантинными мерами
11:41
Мишустин назначил кураторов федеральных округов из числа вице-премьеров
11:33
Светская львица Тюльпанова стала жертвой изнасилования
11:15
"Сажал на трюмо и огромную кровать": всплыли детали любовных утех Пугачевой
11:04
Ровесница 7-летней дочери: пережившую метаморфозы Асмус заподозрили в пластике
10:53
"Шик": Высоцкая в бикини довела публику до экстаза
10:52
В Подмосковье электричка насмерть сбила троих человек
10:36
Хуже провинциальных выпускниц: появившуюся в "китайской подделке" Долину разнесли в пух и прах
10:35
"Конец эпохи Зеленского": генерал украинской армии предупредил о скором Майдане
10:32
Как избежать ошибки при сдаче тестов на антитела к коронавирусу
10:19
"Уникальное видео": Долина рассекретила свою связь с Пугачевой
10:13
"Секс всегда помогает": Кадыров откровенно о своей московской зазнобе и воздержании
09:50
В Госдуме высказались о полной отмене пенсионной реформы
09:42
Перенесший страшную болезнь Корнелюк страдает от последствий
09:31
Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
09:21
В Кузбассе иномарка на пешеходном переходе насмерть сбила семейную пару
09:06
Москвичей начали пускать в рестораны без QR-кода
08:53
"Поведение крайне осторожное": эксперт Дудчак удивлен позицией Лукашенко по Крыму
08:52
"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь
08:43
Россиян предупредили о повышении цен на хлеб
08:30
Жителей европейского юга России предупредили о 40-градусной жаре
08:29
Тысяч 600-700 стоит: щедрый Лепс балует своего любимчика Панайотова шикарными подарками
08:07
Прикованного к инвалидному креслу 65-летнего Носкова в Витебске сопровождала бригада врачей
06:42
Ходченкова спасла Слепакова от печальной участи
04:09
Где деньги, Гарри?: Меган Маркл и ее муж спустили 19 миллионов непонятно на что
02:21
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 19 июля
00:06
"Куча каких-то не тех мужчин вокруг": известная актриса Кузнецова вымолила мужа в храме
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Макеева пригрозила 14-летней дочери своего мужа уголовным делом
Обнаженное тело под простыней: Макеева и ее муж выставили постельные кадры с медового месяца
Макеева врезала бывшей жене Малькова: Бегать тебе полезно, ты склонна к полноте
Изувеченная Макеева взмолилась о помощи: Как теперь жить-то?
Обозреватель Цыганков: Лукашенко обеспокоен чувством вседозволенности у силовиков
"У нас не остается вариантов": советник Зеленского предупредил о развороте Украины на Восток из-за Байдена
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром

Получившая полмиллиона от МХАТ Бузова продлила контракт с театром

МХАТ имени Максима Горького продлил контракт со звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой.
прочитано 121 раз

Недавно поющая ведущая Ольга Бузова стала еще и актрисой театра. Она дебютировала на сцене МХАТа имени Горького в Москве. Бывшая звезда "Дома-2" сыграла роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин" о жизни Иосифа Сталина. Постановка произвела эффект разорвавшейся бомбы в культурной среде в частности и из-за того, что театр такой величины впервые пригласил работать скандальную эстрадную звезду.

ПО ТЕМЕ

"Вы куда-то не туда свернули": Садальского пристыдили за возвышение Бузовой над Казарновской

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Многие раскритиковали худрука театра Эдуарда Боякова, заявив, что он запятнал честь МХАТа. Режиссер Никита Михалков был неприятно удивлен таким опытом.

"Я понимаю и юмор, и иронию. Но, может, чтобы перевоспитывать человека, сначала взять его кем-то попроще? Нянечкой, билетершей или кем-то еще?" — негодовал он.

Бывший худрук театра Татьяна Доронина и вовсе писала Владимиру Путину с просьбой остановить сумасшествие в театре и прекратить разложение классической российской культуры.

На днях стало известно, что эпопея с Бузовой в театре не закончена. МХАТ продлил контракт с ней. По некоторым данным, певица получила за первый опыт на сцене более полумиллиона рублей. Судя по всему, первый спектакль с 35-летней Ольгой Бузовой не только наделал много шума, но и принес театру реальную прибыль, что в суровые времена эпидемии коронавируса очень важно.

Напомним, карьера Ольги Бузовой не стоит на месте. Сейчас она работает ведущей нового реалити-шоу о выживании звезд в экстремальных условиях, которое снимается в Африке.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2021, 15:03 Источник: телеграм-канал РЕН-ТВ • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Рептилоиды вернулись": появившаяся без штанов Пугачева вызвала оторопь

Разразился скандал
Шоу-бизнес

"Бездушная тварь": Макеева сцепилась с несовершеннолетней дочерью Малькова

Актриса продолжает воевать с семьей своего мужа
Шоу-бизнес

Светская львица Тюльпанова стала жертвой изнасилования

Экс-супруга Кержакова решилась на откровение
Шоу-бизнес

"Не хочется рушить его карьеру!": Цой проболталась о контактах смазливого Милохина с серьезными людьми

Как тиктокер всюду пролазит

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+