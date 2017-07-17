Ольга Бузова зажгла на фестивале юмора

В Санкт-Петербурге отгремел VK Fest. Самой большой площадкой на фестивале стала гигантская зона юмора телеканала ТНТ. Резиденты Comedy Club – Павел Воля, Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и многие другие – устроили там многочасовсой марафон юмора. А в финале вечера гостей ждал сюрприз – DJ-сет от актрисы сериала "Физрук" Полины Гренц. Не обошлось из без Ольги Бузовой – поющая ведущая в коротком топе пела "Мало половин". И будоражила мужчин.