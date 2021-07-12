"Во мужик!": голый Моргенштерн восхитил родственников невесты

Любящий обнажаться рэпер не перестает удивлять поклонников. Сперва он решил попариться в самолете перед родителями невесты, а затем сделал ей предложение в трусах.

Недавно случился страшный скандал. Исполнитель отправился в отпуске вместе с невестой и ее родственниками. В самолете, по непонятным никому причинам, он вдруг решил, что ему необходимо попариться с вениками, после чего разделся и лег рядом со столом, где ужинала возлюбленная с родителями. Кадры с голым Моргенштерном выглядят не совсем корректно: счастливый артист, прикрывающийся лишь банными принадлежностями, очевидно удивленные будущие родственники и смеющаяся Дилара.

Поклонники пары были искренне поражены произошедшим. Однако сама девушка опровергла все слухи. Она подчеркнула, что ее отец лишь восхитился женихом и сказал: "Во мужик!". После он якобы извинился перед дочерью за то, что не может присоединиться к артисту, так как уже достаточно зрел и стесняется своего тела.

Поддерживает звезду и его двоюродный брат, Максим Моргенштерн. Он полагает, что родственник поступает правильно, так как не слушает никого и живет так, как ему хочется здесь и сейчас. По его словам, родители Дилары уже давно относятся к знаменитости как к своему сыну.

Напомним, недавно голый Моргенштерн все-таки сделал предложение своей возлюбленной. Ранее жениться на ней предложила певцу сама Дилара, но затем рассказала, что об этом ее попросил избранник. Теперь исполнитель в одних лишь трусах телесного цвета все-таки обратился к возлюбленной и услышал заветное "да". О дате и месте свадьбы неизвестно ничего даже брату рэпера.

