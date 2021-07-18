Бузова кусает локти: Манукян нашел новую невесту

Примечательно, что одежда блогеров выполнена в свадебном стиле: Лиза одета в классическое белое платье, а Манукян облачился в костюм жениха. "Если свадьба, то только такая или, когда жена тиктокерша. Что у вас было необычного на свадьбе?", – подписал пост 28-летний блогер.
Подписчики оценили позитивный настрой блогеров активно поддерживали веселую выходку пары. Между тем, до свадьбы еще далеко: Лукашева уже снимала в TikTok похожий контент с другим “женихом”. Напомним, что в начале года Ольга Бузова и Давид Манукян сыграли липовую свадьбу на Мальдивах.
Событие произошло на берегу теплого океана в окружении самых близких друзей и родных. Фанаты искренне верили, что пара действительно узаконит отношения, но вскоре после “свадьбы” телеведущая объявила о разрыве с Давой.
Ольга объяснила расставание тем, что Манукян неоднократно поднимал на нее руку, а также был замечен в связях с другими женщинами. Главной подозреваемой стала помощница Анна, которую застукали в постели блогера. Музыкант категорически отрицает интимную связь с девушкой.
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