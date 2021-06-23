Появилась информация о воссоединении Бузовой и Манукяна

Расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна в начале 2021-го стало шоком для поклонников.

Влюбленные казались идеальной парой, и многие верили, что артистка наконец-то нашла свое счастье после громкого разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым. Роман с блогером сопровождался разными слухами и сплетнями. Например, поговаривали, будто на самом деле эта история про пиар, а не про любовь.

Впрочем, так или иначе, но разрыв был громким. Ольга Бузова в личном блоге намекнула на то, что все это время Давид Манукян изменял, да и к тому же поднимал на нее руку. Музыкант же никак не комментировал причины расставания. Спустя несколько месяцев артист заявил, что пока больше не хочет вступать в отношения.

Однако в телеграм-каналах появилась новость, которая заставила фанатов пары сжать кулачки. По слухам, осенью Давид Манукян примет участие в новом сезоне шоу "Холостяк" на ТНТ. А раз он станет одним из лиц телеканала, есть вероятность, что у него появится шанс на воссоединение с Ольгой Бузовой – по крайней мере, в каком-нибудь проекте.

Стоит отметить, что за время отношений с поющей ведущей дела у блогера пошли в гору. К концу романа молодой человек уже записывал треки с Филиппом Киркоровым, а весной и вовсе занял место самой Ольги Бузовой в кресле ведущего "Дома-2". Впрочем, артистка тоже не отстает и недавно дебютировала на сцене МХАТ им. Горького.