Дикий казус на похоронах Мамонова поверг в шок

В начале июля известного рок-музыканта, актера, поэта и радиоведущего Петра Мамонова госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Причиной стала коронавирусная инфекция, в результате которой у артиста было поражено почти 80 процентов легких.
Медики перевели Мамонова в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. И несмотря на то, что в какой-то момент основателю группы “Звуки Му” стало легче, на поправку он не пошел и впал в кому.
Врачи всеми силами пытались спасти музыканта – пробовали привести его в сознание, однако к успеху это не привело. В четверг, 15 июля, весь музыкальный и киномир потрясла неожиданная новость – Петр Мамонов, так и не выйдя из комы, умер в стенах больницы. Причиной смерти врачи называют COVID-19.
В субботу, 17 июля, Петра Мамонова похоронили в подмосковном городе Верея. Однако как и вся жизнь яркого и необычного артиста, прощание Мамонова превратилось в перформанс. Во время церемонии случился казус: гроб музыканта не поместился в могилу, поэтому ее пришлось расширять прямо на глазах у родных и близких.
Попрощаться с актером и музыкантом пришли члены его семьи, а также друзья и знакомые. Так, на похоронах был замечен актер Дмитрий Дюжев, который снимался с Петром Мамоновым в одной картине.
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