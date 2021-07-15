"Спасибо за все, брат": Сукачев не может прийти в себя после потери дорогого человека

Сегодня днем пришла трагическая новость о кончине Петра Николаевича. 70-летний артист до этого несколько недель находился в реанимации, где врачи всеми силами поддерживали его жизнь. Несмотря на огромные усилия, медикам не удалось спасти Петра Мамонова – сердце музыканта перестало биться.
Многочисленные коллеги и поклонники артиста не постеснялись публично выразить захлестнувшие их скорбные чувства. Не стал исключением и 61-летний Гарик Сукачев. Рок-музыкант опубликовал в своем инстаграм-аккаунте черно-белую фотографию молодого и счастливого Мамонова и написал:
"Спасибо за всё, брат. Ты много сделал для всех нас".
Судя по этим словам, рок-музыкант был в близких отношениях с покойным и теперь его захлестнули самые горькие чувства. Как и многие другие друзья Петра Мамонова, Гарик Сукачев, вероятно, еще долго не сможет прийти в себя после потери такого замечательного человека.
Подписчики Сукачева в комментариях к памятному посту тоже высказали слова соболезнования и предались воспоминаниям о великом человеке и прекрасном актере, который говорил очень правильные слова и которого больше нет с нами.
Ранее кончину Петра Мамонова прокомментировала актриса Любовь Толкалина – для нее покойный музыкант был настоящим учителем.
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