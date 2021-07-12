Элитная яхта и молодой спутник: отдыхающая Бабкина ошарашила россиян

В отличие от многих коллег артистка не стала пытаться отправиться заграницу. Она предпочла отдохнуть в Крыму и накануне прибыла в Севастополь. Красочными кадрами звезда тут же поделилась со своими подписчиками в личном блоге. Сейчас их количество составляет около 450 тысяч.
Надежда Георгиевна сразу поехала в небольшое путешествие на элитной яхте. Однако на борту судна она оказалась не одна. Артистке составил компанию молодой симпатичный мужчина. О спутнике знаменитости неизвестно ничего кроме того, что зовут его Кирилл, и в тот день на его плечах лежало управление яхтой.
На снимках Надежда Бабкина стоит босиком, в светлом хлопковом костюме, шляпе с широкими полями и в очках Tom Ford. На всех фотографиях звезда позирует с дорогим ярким аксессуаром. По подсчетам журналистов, небольшая сумка Bottega Veneta обошлась исполнительнице приблизительно в 200 тысяч рублей.
Народная артистка широко улыбается и выглядит совершенно счастливой. Поклонники просто ахнули. Они подчеркнули, как хороша Надежда Георгиевна. "Великолепная! Мудрая, добрая и очаровательная женщина", "Шикарная женщина! Умная, талантливая", "Красавица наша", "Вы – невероятная красотка", "Красива как никто", "Вы бесподобны", "Прекрасно выглядите", "С каждым годом все шикарнее", – писали они.
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