"Какой кошмар": Скляр в ужасе от подробностей кончины инфицированного Мамонова

Друзья, коллеги и поклонники скорбят о скончавшемся Петре Мамонове.

Сегодня стало известно о смерти 70-летнего артиста, который почти месяц боролся с коронавирусной инфекцией. В последние дни музыкант все время находился в крайне тяжелом состоянии, и даже супруга Ольга уже с трудом верила в его выздоровление. Тем не менее, сообщение о смерти Петра Мамонова стало настоящим ударом как для близких актера, так и для всех почитателей его таланта.

Горькую новость уже прокомментировали многие медийные личности. Среди прочих свои чувства по поводу смерти коллеги высказал музыкант Александр Скляр. Судя по всему, артист пришел в ужас от услышанного.

"Какой кошмар. Не сумел он выкарабкаться из этого," – заявил ошеломленный Скляр в комментарии "Известиям".

Создатель культового коллектива "Звуки Му" в течение 15 суток находился в состоянии искусственной комы. Врачи попытались привести пациента в сознание, но у них ничего не получилось. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что у актера отказывает сердце и почки. Супруга Мамонова опровергла информацию о проблемах с почками, но подтвердила, что состояние критическое. Поклонники Петра Николаевича продолжали надеяться, что он преодолеет и этот кризис. Однако сегодня сердце артиста остановилось.

Еще будучи здоровым, Петр Мамонов дал интервью, в котором рассказал о том, какие выводы он сделал в жизни.