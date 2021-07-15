Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Четверг
15 июля
Лента новостей
20:24
"Почувствовал, что корабль тонет": политолог Песке об отставке Авакова
20:06
Звезду "Кривого зеркала" приперли к стенке с ДНК-тестом на отцовство: Нечего было кувыркаться
19:42
Умер солист "Хора Турецкого": Ковид оказался сильнее
19:41
Из беременной Арзамасовой хлынула вода
19:31
"Какой кошмар": Скляр в ужасе от подробностей кончины инфицированного Мамонова
19:14
"Тебе девки не дают только из-за этого": выходка Цой шокировала слепого музыканта
19:12
"О боже мой": режиссер Лунгин не может прийти в себя после новости о кончине друга
18:55
"Сиротство тоскливое": Смерть Мамонова сломила убитого горем Прилепина
18:49
Последнее интервью: слова Мамонова перед смертью удивили народ
18:46
"Уходят один за другим!": люди не могут сдержать слез рядом с закатившим глаза Маликовым
18:20
"Нет слов": известие о смерти близкого человека лишило Собчак дара речи
18:04
"Отмучился": подробности смерти зараженного ковидом Мамонова
18:01
Звезды "Великолепного века" снова вместе
18:00
"Происходит безумие": Заявившая о связи с НЛО Катя Лель обложилась железными банками
17:46
Житель Кузбасса до смерти избил знакомого костылем
17:28
А как же муж? Алсу в свадебном платье приготовила фанатам сюрприз
17:28
Срочно: умер инфицированный женой Петр Мамонов
17:16
Драка с женщиной и крах карьеры: куда пропал красавчик Мэттью Фокс из сериала "Остаться в живых"
17:06
100 миллионов куда? Роскошному наследству бывшего мужа Пугачевой ищут пристанище
16:56
"Вы куда-то не туда свернули": Садальского пристыдили за возвышение Бузовой над Казарновской
16:54
"Внутри ничего нет": Лещенко плюнул в дилетанта Элджея
16:53
В Госдуме отреагировали на призыв Штатов бомбить Кубу
16:28
Баскова уложили рядом с Киркоровым
16:20
Экс-муж звезды сериала "Глухарь" вспомнил о сыне через 20 лет: сподвигло большое горе
16:14
"Красавчик мужчина": Бузова положила глаз на полуголого Малахова
16:13
Жена Мамонова сообщила печальную новость
16:09
"Поставить на горох": для Собчак придумали кару
15:39
Доступ закрыт: Навку не пускают к терзаемой болями Заворотнюк
15:32
"Идиллия": совместное фото Брухуновой и Петросяна произвело фурор
15:21
"Слов нет": Измученную опасной болезнью Догилеву выставили из клиники
15:03
"Отымели без вазелина": бывшая жена Малькова показала угрозы от Макеевой
14:58
Шукшина о скандальных выходках наломавших дров сына и дочери: Свои мозги не вставишь
14:55
Оголившаяся известная модель промокла на глазах миллионов
14:40
"Ни стыда ни совести": экс-супруга Меладзе врезала недавно родившей разлучнице
14:37
"Неудобно и смешно": почему постельную сцену Гурченко и Никулина вырезали из известного фильма
14:32
"Позорище": Взвывшую без пельменей Бузову гонят из России
14:24
"Старуха Изергиль": по заговорившей о женской красоте Собчак жестко прошлись
14:17
Пенсионер с Сахалина выиграл больше 500 миллионов рублей в лотерею
14:13
Что их связывает: Димаш Кудайберген впервые раскрыл тайну отношений с Игорем Крутым
13:54
Роструд разъяснил правила отстранения от работы непривитых россиян
13:48
Лишившийся папиных денег принц Гарри отправил только родившую Маркл работать
13:43
"Ничего не могу знать о завтра": Пьеха заговорил о смерти
13:41
Мечтал стать летчиком, а стал Полиграфом Шариковым: судьба актера Владимира Толоконникова
13:40
Сверкнувшая прелестями Деми Мур оттянулась на пляже
13:35
Толкалина в микроплатье спровоцировала россиян
12:57
В Подольске на пляже утонул мужчина
12:53
"Жаль": решившуюся на откровение Боню вывели на чистую воду
12:45
"Люблю до сих пор": Бывший ухажер Бузовой ошеломил признанием
12:43
В Пермском крае нашли труп утонувшего подростка
12:42
Как сложилась судьба пережившего нападение и оставшегося бомжом Джамшута из "Нашей Раши"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это я!": сгорбленная Пугачева без лифчика обратилась к россиянам
"Отымели без вазелина": бывшая жена Малькова показала угрозы от Макеевой
"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым
Врачи не смогли спасти малыша Рудковской и Плющенко: Сегодня ночью его не стало
Россияне похоронили певицу МакSим
Неужели наплевать? Пугачева проигнорировала смерть бывшего мужа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Какой кошмар": Скляр в ужасе от подробностей кончины инфицированного Мамонова

"Какой кошмар": Скляр в ужасе от подробностей кончины инфицированного Мамонова

Друзья, коллеги и поклонники скорбят о скончавшемся Петре Мамонове.
прочитано 740 раз

Сегодня стало известно о смерти 70-летнего артиста, который почти месяц боролся с коронавирусной инфекцией. В последние дни музыкант все время находился в крайне тяжелом состоянии, и даже супруга Ольга уже с трудом верила в его выздоровление. Тем не менее, сообщение о смерти Петра Мамонова стало настоящим ударом как для близких актера, так и для всех почитателей его таланта.

ПО ТЕМЕ

Срочно: умер инфицированный женой Петр Мамонов

Последнее интервью Мамонова: какие выводы в жизни сделал скончавшийся от ковида музыкант

 Петр Николаевич Мамонов

Петр Николаевич Мамонов актер, художник, поэт

Горькую новость уже прокомментировали многие медийные личности. Среди прочих свои чувства по поводу смерти коллеги высказал музыкант Александр Скляр. Судя по всему, артист пришел в ужас от услышанного.

"Какой кошмар. Не сумел он выкарабкаться из этого," – заявил ошеломленный Скляр в комментарии "Известиям".

Создатель культового коллектива "Звуки Му" в течение 15 суток находился в состоянии искусственной комы. Врачи попытались привести пациента в сознание, но у них ничего не получилось. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что у актера отказывает сердце и почки. Супруга Мамонова опровергла информацию о проблемах с почками, но подтвердила, что состояние критическое. Поклонники Петра Николаевича продолжали надеяться, что он преодолеет и этот кризис. Однако сегодня сердце артиста остановилось.

Еще будучи здоровым, Петр Мамонов дал интервью, в котором рассказал о том, какие выводы он сделал в жизни.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2021, 19:31 Источник: Известия ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Срочно: умер инфицированный женой Петр Мамонов

Страшная смерть под аппаратом ИВЛ
Шоу-бизнес

"Тебе девки не дают только из-за этого": выходка Цой шокировала слепого музыканта

Что устроила певица
Шоу-бизнес

Последнее интервью: слова Мамонова перед смертью удивили народ

Артист успел поделиться важным опытом
Шоу-бизнес

"Идиллия": совместное фото Брухуновой и Петросяна произвело фурор

Пара устроила романтическую фотосессию

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+