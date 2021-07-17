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Шоу-бизнес
"Конь с сиськами": торчащие шальные дойки Собчак под прозрачным платьем вызвали истерику

"Конь с сиськами": торчащие шальные дойки Собчак под прозрачным платьем вызвали истерику

Известная светская львица опять эпатирует публику. Она решила привлечь внимание к своей персоне весьма оригинальным способом.
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Скандальная Ксения Собчак наслаждается пейзажами Италии, въезд в которую закрыт для обычного туриста. “Блондинка в шоколаде” отправилась за гастрономическими шедеврами вместе со своим сыном Платоном, а вот её муж Константин Богомолов остался в Москве. Слухи о том, что в паре не всё в порядке подогревает известный блогер Лена Миро.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Недавно теледива похвасталась не только прелестями европейской страны, но и своими собственными. 39 – летняя ведущая выложила пост о шоколадной пицце, от которой была в восторге: “шоколадная пицца в местном Бокончино свела меня с ума. Причем словосочетание «шоколадная пицца» звучит отвратительно, на мой вкус. Но стоит ее попробовать– и прости прощай мои часы трудов в спортзале”.

Ведущая дополнила пост достаточно откровенной фотографией в белом полупрозрачном платье без нижнего белья. Публику откровенно смутили просвечивающиеся сквозь одежду соски ведущей. Фолловеры уверены, что гуляющие шальные дойки Собчак – очередной способ привлечь к себе внимание.

Некоторые пользователи сети не смогли сдержать эмоции от увиденного и назвали Собчак “конём с сиськами”, а также обратили внимание на размер груди телеведущей. Однако многим поклонникам понравился такой смелый ход.

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Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2021, 23:58 Источник: www.instagram.com ✓ Надежный источник

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