"Совсем умом тронулся": Киркоров вымазал женщин белой слизью

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров известен своими яркими и фееричными выступлениями. В последнее время он следует современным трендам и не стесняется эпатажа.
После скандала с "гей-свадьбой" на красной ковровой дорожке, где артист появился в окружении полуобнаженных мужчин, Киркоров решил сменить направление и вышел на сцену в настоящем малиннике.
Филипп Киркоров выложил в своем "Инстаграм" серию новых фотографий с концерта. Артист предстал в окружении певицы Марув и ее группы. Образы всех звезд были подобраны в монохромных оттенках, а на девушках были подтеки и капли чего-то белого. При этом сам певец был чист.
"Премьера концертного выступления #КОМИЛЬФО на Первом! @maruvofficial. Сегодня в эфире @1tv в 21:30 не пропустите открытие самого долгожданного события этого лета — фестиваля ЖАРА’21", – говорилось в тексте сообщения.
Поклонники признали, что задумка выглядит довольно интересно. Но не всем понравился такой стиль.
"Отстой полный, Филипп словно умом тронулся. Климакс что ли одолел. Плохой пример детям подает", – отметил критик.
Напомним, ранее Филипп Киркоров представил поклонникам своего нового директора и партнера Артема Кияшко.
Популярные темы форума
Нет счастья
Как перестать много есть?
Как вы относитесь к мотоциклистам?
Новая квартира!
Муж не дарит подарки
Все мужчины изменяют?
Выживет ли Максим?
Смысл жизни
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
Разлюбил