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Шоу-бизнес
"Совсем умом тронулся": Киркоров вымазал женщин белой слизью

"Совсем умом тронулся": Киркоров вымазал женщин белой слизью

Филипп Киркоров удивил поклонников новым смелым фото.
прочитано 327 раз

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров известен своими яркими и фееричными выступлениями. В последнее время он следует современным трендам и не стесняется эпатажа.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

После скандала с "гей-свадьбой" на красной ковровой дорожке, где артист появился в окружении полуобнаженных мужчин, Киркоров решил сменить направление и вышел на сцену в настоящем малиннике.

Филипп Киркоров выложил в своем "Инстаграм" серию новых фотографий с концерта. Артист предстал в окружении певицы Марув и ее группы. Образы всех звезд были подобраны в монохромных оттенках, а на девушках были подтеки и капли чего-то белого. При этом сам певец был чист.

"Премьера концертного выступления #КОМИЛЬФО на Первом! @maruvofficial. Сегодня в эфире @1tv в 21:30 не пропустите открытие самого долгожданного события этого лета — фестиваля ЖАРА’21", – говорилось в тексте сообщения.

Поклонники признали, что задумка выглядит довольно интересно. Но не всем понравился такой стиль.

"Отстой полный, Филипп словно умом тронулся. Климакс что ли одолел. Плохой пример детям подает", – отметил критик.

Напомним, ранее Филипп Киркоров представил поклонникам своего нового директора и партнера Артема Кияшко.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 16:38 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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