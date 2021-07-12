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Шоу-бизнес
"Момент истины": Митя Фомин раскрыл секрет своего колокольчика

"Момент истины": Митя Фомин раскрыл секрет своего колокольчика

Митя Фомин решил рассказать, для чего на самом деле ему нужен колокольчик.
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Около недели назад музыкант стал гостем программы "Секрет на миллион" на телеканале "НТВ". Там он рассказал о хрустальном колокольчике, который звенит в его доме. Позже оказалось, что не весь его рассказ попал в эфир, в связи с чем у публики возникло определенное недопонимание. Теперь Митя Фомин в своем инстаграм-аккаунте решил расставить все точки над i.

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Музыкант опубликовал видео, которое он назвал "моментом истины". В видеролике мужчина объяснил, что тот самый колокольчик не имеет ничего общего с барскими замашками и не используется для того, чтобы позвать домработницу, как это было понято. Артист рассказал, что он звенит хрустальным колокольчиком самому себе – для того, чтобы проснуться, пробудить свой слух и войти в новый день с музыкой.

Поклонники Мити вздохнули с облегчением после таких пояснений. В комментариях люди поблагодарили Фомина за честность и признались, что до конца не хотели верить в его так называемое барство. Также фанаты заметили, что Митя настоящий эстет, если любит просыпаться под звон хрустального колокольчика. Не меньше комплиментов фолловеры оставили и внешности брутального артиста.

Ранее "Дни.ру" также рассказывали о сексуальных пристрастиях 47-летнего Мити Фомина.

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Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 17:15 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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