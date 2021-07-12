"Момент истины": Митя Фомин раскрыл секрет своего колокольчика

Митя Фомин решил рассказать, для чего на самом деле ему нужен колокольчик.

Около недели назад музыкант стал гостем программы "Секрет на миллион" на телеканале "НТВ". Там он рассказал о хрустальном колокольчике, который звенит в его доме. Позже оказалось, что не весь его рассказ попал в эфир, в связи с чем у публики возникло определенное недопонимание. Теперь Митя Фомин в своем инстаграм-аккаунте решил расставить все точки над i.

Музыкант опубликовал видео, которое он назвал "моментом истины". В видеролике мужчина объяснил, что тот самый колокольчик не имеет ничего общего с барскими замашками и не используется для того, чтобы позвать домработницу, как это было понято. Артист рассказал, что он звенит хрустальным колокольчиком самому себе – для того, чтобы проснуться, пробудить свой слух и войти в новый день с музыкой.

Поклонники Мити вздохнули с облегчением после таких пояснений. В комментариях люди поблагодарили Фомина за честность и признались, что до конца не хотели верить в его так называемое барство. Также фанаты заметили, что Митя настоящий эстет, если любит просыпаться под звон хрустального колокольчика. Не меньше комплиментов фолловеры оставили и внешности брутального артиста.

Ранее "Дни.ру" также рассказывали о сексуальных пристрастиях 47-летнего Мити Фомина.