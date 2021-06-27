"Я забыл про член": воздерживающийся Фомин месяц не онанировал

Мите Фомину идет 48-й год, но он даст фору молодым. Его красивое спортивное сексуальное тело многих соблазняет и манит. А как часто при этом популярный певец предается плотским утехам и занимается любовью? Об этом корреспондент "Дни.ру" прямо спросил звезду за кулисами грандиозного музыкального фестиваля "Жара", который проходит в столице.

Зной в Москве в этом году такой, слово мы в южном Баку, где прежде гремела "Жара". Но, как полагает Митя, это не должно быть преградой на пути к яркому оргазму. "Сексом не только можно, ну и нужно заниматься в жару, – уверен Фомин. – А что делать, если хочется?!"

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Кстати, самому Мите хочется, как оказалось, с годами далеко не всегда. "Было время, когда я занимался сексом неконтролируемо, – признался исполнитель. – А сейчас хочется уже реже..."

Про сексуальное воздержание знает певец не понаслышке. "Несколько лет назад я участвовал в реалити-шоу канала НТВ (2013 год, проект "Остров", который снимался на одном из тихоокеанских островов государства Палау в Северной Индонезии – Прим. ред.), – вспомнил Митя. – И вот там я был без секса около месяца!"

При этом даже рукоблудием во время проекта обычно страстный Фомин не занимался. "Там у нас были совсем другие интересы и доминанты, – пояснил Митя. – Я не вспоминал о том, что есть влечение, либидо, забыл про член. И даже руки не использовал для самоудовлетворения. Клянусь! Мы там жили все вместе по системе общежития, я даже не думал, что мне что-то хочется. Голова была занята только тем, как найти себе пропитание. А сегодня я снова улетаю на съемки в реалити. И опять, подозреваю, не буду там разряжаться. Я туда еду побеждать!"

Стоит заметить, что Митя Фомин не против и экстремального секса. "Однажды я занимался любовью в бизнес-классе самолета, это было незабываемо!" – облизнул губы довольный Митя.