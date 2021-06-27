"Я забыл про член": воздерживающийся Фомин месяц не онанировал

Зной в Москве в этом году такой, слово мы в южном Баку, где прежде гремела "Жара". Но, как полагает Митя, это не должно быть преградой на пути к яркому оргазму. "Сексом не только можно, ну и нужно заниматься в жару, – уверен Фомин. – А что делать, если хочется?!"
Кстати, самому Мите хочется, как оказалось, с годами далеко не всегда. "Было время, когда я занимался сексом неконтролируемо, – признался исполнитель. – А сейчас хочется уже реже..."
Про сексуальное воздержание знает певец не понаслышке. "Несколько лет назад я участвовал в реалити-шоу канала НТВ (2013 год, проект "Остров", который снимался на одном из тихоокеанских островов государства Палау в Северной Индонезии – Прим. ред.), – вспомнил Митя. – И вот там я был без секса около месяца!"
При этом даже рукоблудием во время проекта обычно страстный Фомин не занимался. "Там у нас были совсем другие интересы и доминанты, – пояснил Митя. – Я не вспоминал о том, что есть влечение, либидо, забыл про член. И даже руки не использовал для самоудовлетворения. Клянусь! Мы там жили все вместе по системе общежития, я даже не думал, что мне что-то хочется. Голова была занята только тем, как найти себе пропитание. А сегодня я снова улетаю на съемки в реалити. И опять, подозреваю, не буду там разряжаться. Я туда еду побеждать!"
Стоит заметить, что Митя Фомин не против и экстремального секса. "Однажды я занимался любовью в бизнес-классе самолета, это было незабываемо!" – облизнул губы довольный Митя.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к любовницам?
Мне 34 ,а я все еще одинока
Подскажите проверенную гадалку?1
Что делать?
Отношения
Даня Милохин
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ