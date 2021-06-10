"Должны ответить за беспредел": разгневанная Волочкова встала на тропу войны

В личном блоге Анастасия Волочкова объявила, что готовится к суду с Большим театром.

Встать на тропу войны танцовщицу заставило отношение руководства театра. По словам звезды, она решила защищать попранные честь и достоинство. "Первое исковое заявление уже подано", – отметила Анастасия Волочкова.

Артистка заявила, что подробности раскроет на пресс-конференции, которая состоится 15 июня. Звезда подчеркнула, что больше не может терпеть и хочет предать огласке все то, что творилось между ней и руководством Большого театра в последние 20 лет.

Как отметила Анастасия Волочкова, после незаконного увольнения в 2003 году она стала единственной балериной, которой удалось выиграть суд у Большого и доказать справедливость. По словам знаменитости, теперь грядет второй акт, так как ее якобы незаконно лишили пенсии.

"Руководство Большого театра, кто-то из вас, должны ответить за свои действия, за свой беспредел", – пригрозила балерина.

Анастасия Волочкова добавила, что планирует помочь не только себе, но и артистам, которых попросту превратили в марионеток. Звезда добавила, что будет действовать "по-волочковски", то есть смело.

Поклонники поддержали балерину, отметив, что она делает все правильно. "Правильно! Справедливость! Должна!!! Восторжествовать (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот удачи Вам в этом непростом деле! С аферистами нужно бороться! От всего сердца желаю Вам победы", "Удачи Вам", – написали в комментариях.