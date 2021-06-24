В Сети появился загадочный ролик про Ленина с участием Лолиты Милявской

Это ролик из социального проекта «#НевыносимоеВыносимо», пишут «Аргументы и Факты». В конце апреля – в день рождения Ленина – вышел еще один ролик с участием актрисы Чулпан Хаматовой на похожую тему и намеками на необходимость перезахоронения его тела, который собрал свыше 170 тыс. просмотров. Судя по хэштегу #НевыносимоеВыносимо, эти ролики являются частью одного проекта.
Как пишет газета, в последние годы пользователи туристических порталов, например, таких как TripAdviser, активно критикуют открытость Мавзолея для детей и тот факт, что некоторые посетители ведут с собой малышей смотреть на труп.
Судя по большинству отзывов, для многих соотечественников, особенно матерей, уже недопустима мысль о том, чтобы вести детей в Мавзолей смотреть на мумифицированное тело вождя, ведь это противоречит человеческой природе и может доставить психологическую травму ребенку.
Похоже, что ролик с Лолитой Милявской поднимает важный социальный вопрос, который давно назрел в обществе – если пока нет решения о выносе Ленина из Мавзолея, то может быть хотя бы ограничить доступ детей к его трупу? То, что считалось нормой в СССР, 30 лет спустя после развала союза уже все больше выглядит как совсем не нормальный и даже дикий обычай.
В обществе давно ведется дискуссию о необходимости выноса Ленина. в 2017 году ВЦИОМ провел опрос на тему необходимости выноса тела Ленина из Мавзолея, и тогда 63 процента респондентов выразили согласие, хотя еще в 2016 году этот показатель составлял 60 процентов.
Осенью 2020 года Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию по реиспользованию Мавзолея на Красной площади.
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