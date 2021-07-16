"Живет как нигер!": красавец-сын вынужден скрывать родство с Алисой Мон

Концерт "Золотой хит" в программе "Славянского базара в Витебске" – традиционно, самый популярный и кассовый. Среди участников этого года – исполнительница хитов про "Алмаз" и "Подорожник" Алиса Мон. За кулисами с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

Алиса Мон была замужем дважды. Во втором браке – с композитором и продюсером группы "Лабиринт" Сергеем Муравьевым, который написал музыку к песне "Подорожник", – у певицы в 1989 году родился сын Сергей. Он выступал в ночных клубах, играл блюз, вместе с мамой записал песню "Скажи, любовь".

"Он всегда скрывал, что является моим сыном, – призналась Алиса Мон в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Это была такая фишка у него. Я очень хотела, чтобы он был в "Инстаграме", но сын у меня такой вот зашифрованный! Он говорит: "Если я буду про это говорить, то, скорее всего, потом сам не буду понимать, сам не буду понимать, сам ли добился чего-то в жизни или слава досталась мне по наследству. К тому же, он очень красивый, и чем краше – тем секретнее становится. У него мои глаза".

Рассказала Мон и про увлечения наследника. "Он очень любит джаз и рэп, увлекается спортом – живет, как нигер! – улыбается Алиса. – Поэтому мы и не можем афишировать друг друга. Ну, он, по крайней мере".

Что же касается личной жизни наследников, тот тут все печально. "Сын развелся, он так сильно обжегся, что пока больше не хочет создавать семью и делать меня бабушкой", – пояснила Мон.