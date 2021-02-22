Алиса Мон о похищении трехлетнего сына: "Мое сердце разрывалось от боли"

Популярная в 90-х певица Алиса Мон решилась на откровенный разговор с журналистами. Вокалистка призналась, что ее маленького ребенка коварно похищали и подвергали опасности.

В жизни исполнительницы шлягера "Алмаз" происходили страшные вещи. Отдельное место в биографии Алисы Мон занимает период ее отношений с бывшим мужем Сергеем Муравьевым. По словам женщины, супруг издевался над ней, а также манипулировал ее чувствами с помощью трехлетнего сына. Однажды в холодное время года мужчина похитил ребенка и увез его в неизвестном направлении. Алиса Мон не растерялась и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Только вот уполномоченные специалисты не пришли на выручку, поэтому испуганной матери пришлось рассчитывать только на себя.

Артистке удалось выяснить, что муж вместе с ребенком живет у своего брата. К счастью, женщина знала адрес, по которому находился ее маленький сын. Когда она встретилась с супругом-тираном лицом к лицу, он предложил ей остаться и продолжить строить отношения. Алиса Мон согласилась, только вот испытания на этом не закончились – ее не подпускали к ребенку.

После коварного похищения Сергей Муравьев закрыл ребенка в отдельной комнате, Алисе Мон приходилось смотреть на него в дверную щель. Трехлетний сын артистки серьезно заболел, мучаясь приступами рвоты, а суровый отец кричал на него за это. "Мое сердце разрывалось от боли", – объявила Алиса Мон, вспоминая те жуткие времена.