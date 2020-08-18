Женщины становятся бесплодными из-за дефицита любви

В медицинской практике все чаще встречаются ситуации, при которых, несмотря на физическое здоровье, у женщин не наступает беременность. О ментальных причинах бесплодия, детских травмах, мешающих беременности, и пути принятия собственного тела "Дни.ру" рассказала психолог московской клиники репродуктологии МАК ЭКО Екатерина Барская.

Страх



Перинатальные психологи утверждают, что женщина сперва "беременеет" головой, а потом уже телом. Если она чувствует уверенность в себе, в партнере, в завтрашнем дне, то головной мозг посылает репродуктивной системе сигнал – "можно". И случается беременность. Но если женщина находится в состоянии тревоги или страха за себя и за будущее, сомневается в партнере, то в организме начинается вырабатываться адреналин, который разрушает главный гормон материнства – окцитоцин. И беременность не наступает.

Дефицит любви

Поколение людей, которые сегодня находятся в репродуктивном возрасте, то есть это те, кому 30-40 лет, родилось в совершенно иной, чем сейчас, системе воспитания, порой довольно жесткой и не совсем удовлетворяющей потребность в любви, понимании и принятии. И вот женщина, у которой, допустим, проблемные отношения с мамой, которая в детстве не получила от нее любви и ласки, хочет и сама родить ребенка, но пример собственной матери намекает на то, что этот опыт может быть болезненным. Это довольно частая причина психологического бесплодия, которая требует особенной проработки.

Важная работа

Интересно, что значительная часть пациенток, борющихся с бесплодием, успешны в карьере и умеют зарабатывать деньги. Однако, именно работа, которую никак нельзя бросить, с одной стороны, порождает страх потерять ее, с другой – "задвигает" репродуктивные функции женщины. Она теряет свою женскую идентичность, перестает чувствовать и правильно реагировать на сигналы тела, ведь если душа плачет, то именно тело об этом сообщает. Работа обычно важна для перфекционисток, которым с детства твердили – учись, работай, зарабатывай, обеспечивай. А это все же мужские функции, которые при их доминирующем положении, могут нарушить работу репродуктивной системы женщины.

Контроль

Невозможность беременности на фоне стремления женщины всегда и все контролировать – еще одна довольно распространенная проблема, с которой приходится работать. Такие женщины говорят себе – "Мне нужен ребенок и точка". И когда ребенок не получается, превращают свою жизнь, а заодно и жизнь партнера, в филиал ада на земле. Они привыкли, что все идет по установленному заранее плану и болезненно реагируют на неудачи. Основная причина такого поведения – базовое недоверие к миру, которое также ставит блок на воспроизведение потомства.

Неправильная мотивация

В первую очередь женщина должна ответить себе на вопрос: зачем ей нужен ребенок. И вот тут очень важно понять, каковы истинные мотивы в материнстве. Возможно, что она ребенка совсем не хочет, а идея принадлежит мужу или бабушкам. Возможно, что малыш – это способ женщины отделиться от родителей, доказать, что она уже взрослая. Или она боится остаться одна, оберегает себе, таким образом, от одиночества, хочет быть кому-то нужной. А какая мотивация верная, спросите вы? Да просто дать жизнь новому человеку, познать радость материнства и отцовства, явить в мир плод вашей взаимной с партнером любви. Вот это конструктивно. Бывает еще и так, что женщина зациклена именно на беременности, а не на рождении ребенка, особенно если она не наступает в течение многих лет. И тогда, увы, нередки случаи замершей беременности, потому что мамой пациентка себя не видит, то есть цель тут – не рождение, а факт оплодотворения.