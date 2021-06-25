"Невозможно потерять": Крутой напугал кадрами с уходящим Лещенко

Игорь Крутой показал в своем "Инстаграм" кадры, на которых предстал в окружении друзей.

Народный артист России и Украины Игорь Крутой проводит в Москве лето во время пандемии коронавируса. Советский и российский композитор, продюсер, пианист, певец продолжает активно работать и творить шедевры. Не забывает он и о давних друзьях и коллегах, ведь в такое непростое время каждому нужна поддержка единомышленников.

В своем "Инстаграм" Игорь Крутой опубликовал свежее видео, на кадрах которого предстал в компании друзей. Все вместе они весело проводили время в каком-то заведении.

На кадрах среди прочих гостей предстал крупным планом народный артист РСФСР Лев Лещенко. Сначала он подошел к приятелю. Крутой показал его крупным планом. Потом он отошел подальше. Теперь поклонники обсуждают внешность 79-летней звезды. Многие отметили, что певец заметно сдал, однако он держится бодро. Фанаты считают, что певец сдал после перенесенного коронавируса.

"Как иногда необходимо знать,// Бессонными, тревожными ночами:// Есть где-то люди, ставшие друзьями,// Которых невозможно потерять", – написал Игорь Крутой отрывок из произведения Людмилы Никоры.

На встрече присутствовали также Теона Контридзе, Николай Басков и Алла Крутая. Теона Контридзе на вечере так отплясывала, что подписчики Крутого были шокированы ее задором и энергией. Фанаты звезд российской эстрады восхитились тем, как весело и непринужденно проводят время старые друзья.