"Вечная любовь": Лещенко показал 67-летнюю цветущую жену

Лев Лещенко показал редкое семейное фото, которое восхитило поклонников.

Певец в своем инстаграм-аккаунте опубликовал кадр с супругой Ириной. 79-летний артист рассказал, что они наконец-то вырвались к друзьям на Волгу. Позировала звездная чета на фоне вертолета.

Лев Лещенко выбрал для прогулки серо-синий костюм, а его возлюбленная – светлые бриджи и свободную рубашку. В руках избранница исполнителя держала букет красивых цветов.

Кадр быстро разлетелся по сообществам фанатов Льва Лещенко. Они осыпали пару морем комплиментов. Все сошлись во мнении, что супруги выглядят молодыми и полными сил. "Вечная любовь", – написали россияне.

Напомним, Лев Лещенко женился на Ирине Багудиной в 1978 году. Она стала второй супругой звезды. До этого артист десять лет прожил с актрисой Аллой Абдаловой. Детей у артиста никогда не было. По словам Льва Лещенко, отсутствие наследников никак не сказалось на чувствах с Ириной, и он не огорчается по этому поводу. Отношения у пары теплые и уважительные.

Как писали "Дни.ру", супруги активно занимаются благотворительностью. Они поддерживают детские дома и помогают ребятишкам с особенностями развития.

