"Вечная любовь": Лещенко показал 67-летнюю цветущую жену

Певец в своем инстаграм-аккаунте опубликовал кадр с супругой Ириной. 79-летний артист рассказал, что они наконец-то вырвались к друзьям на Волгу. Позировала звездная чета на фоне вертолета.
Лев Лещенко выбрал для прогулки серо-синий костюм, а его возлюбленная – светлые бриджи и свободную рубашку. В руках избранница исполнителя держала букет красивых цветов.
Кадр быстро разлетелся по сообществам фанатов Льва Лещенко. Они осыпали пару морем комплиментов. Все сошлись во мнении, что супруги выглядят молодыми и полными сил. "Вечная любовь", – написали россияне.
Напомним, Лев Лещенко женился на Ирине Багудиной в 1978 году. Она стала второй супругой звезды. До этого артист десять лет прожил с актрисой Аллой Абдаловой. Детей у артиста никогда не было. По словам Льва Лещенко, отсутствие наследников никак не сказалось на чувствах с Ириной, и он не огорчается по этому поводу. Отношения у пары теплые и уважительные.
Как писали "Дни.ру", супруги активно занимаются благотворительностью. Они поддерживают детские дома и помогают ребятишкам с особенностями развития.
Популярные темы форума
Как вы относитесь к любовницам?
Мне 34 ,а я все еще одинока
Подскажите проверенную гадалку?1
Отношения
Что делать?
Даня Милохин
ТИК ТОК
АНИ ЛРАК КОНСТАНТИН МЕЛАДЗЕ
У вас уже пошли дожди?