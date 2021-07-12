"Все препараты отменили": Петр Мамонов не может выйти из комы

Медикам до сих пор не удалось вывести звездного пациента из комы. Ольга Мамонова отметила, что 70-летний актер остается подключенным к аппарату ИВЛ. При этом она добавила, что супруг иногда все же дышит самостоятельно.
В целом женщина заявила, что ничего хорошего сказать о состоянии Петра Мамонова не может. "Все препараты отменили", – цитирует избранницу знаменитости Пятый канал. По словам Ольги, музыкант делает некоторые неосознанные движения: открывает и закрывает глаза, а также шевелит рукой.
По мнению жены Петра Мамонова, его лечение продвигается очень медленно. Артист уже 12 дней подключен к аппарату ИВЛ, сообщает RT.
В больницу в Коммунарке он попал с ковидом 27 июня. Актер сначала лечился дома, но ему стало хуже. По имеющейся информации, COVID-19 поразил 85% легких артиста.
Как писали "Дни.ру", в последние месяцы Петр Мамонов жил за городом. Звезда театра и кино старалась не посещать мегаполис, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции. К сожалению, актер все равно подхватил коварный недуг.
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