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Шоу-бизнес
"Все препараты отменили": Петр Мамонов не может выйти из комы

"Все препараты отменили": Петр Мамонов не может выйти из комы

Супруга борющегося с коронавирусом Петра Мамонова поделилась подробностями его самочувствия. Артист продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии.
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Медикам до сих пор не удалось вывести звездного пациента из комы. Ольга Мамонова отметила, что 70-летний актер остается подключенным к аппарату ИВЛ. При этом она добавила, что супруг иногда все же дышит самостоятельно.

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В целом женщина заявила, что ничего хорошего сказать о состоянии Петра Мамонова не может. "Все препараты отменили", – цитирует избранницу знаменитости Пятый канал. По словам Ольги, музыкант делает некоторые неосознанные движения: открывает и закрывает глаза, а также шевелит рукой.

По мнению жены Петра Мамонова, его лечение продвигается очень медленно. Артист уже 12 дней подключен к аппарату ИВЛ, сообщает RT.

В больницу в Коммунарке он попал с ковидом 27 июня. Актер сначала лечился дома, но ему стало хуже. По имеющейся информации, COVID-19 поразил 85% легких артиста.

Как писали "Дни.ру", в последние месяцы Петр Мамонов жил за городом. Звезда театра и кино старалась не посещать мегаполис, чтобы уберечься от коронавирусной инфекции. К сожалению, актер все равно подхватил коварный недуг.

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Фото: Svetlana Mal'tseva / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 13:41 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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