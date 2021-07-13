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Шоу-бизнес
Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной

Паралич, инвалидность и измена любимого: как складывается судьба Анны Снаткиной

13 июля российской актрисе Анне Снаткиной исполнилось 38 лет. "Дни.ру" рассказывают, как складывается судьба молодой звезды кино.
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Анна Снаткина является одной из самых ярких и востребованных актрис современного российского кинематографа. В ее фильмографии горячо любимые зрителями ленты "Участок", "Татьянин день", "Обреченная стать звездой" и многие другие сериалы и кино. Но мало кому известно, что ее актерская карьера могла не состояться из-за страшных обстоятельств.

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Семья

Анна родилась и выросла в Москве в семье авиастроителей. С детства она занималась спортивной гимнастикой, и об актерской карьере даже не думала. В начальной школе она вдохновилась фильмом "Телохранитель" с Уитни Хьюстон и влюбилась в мечту стать актрисой. Девушка начала самостоятельно изучать историю театра и кино, а потом записалась на курсы актерского мастерства. Спустя время Анна поступила во ВГИК в мастерскую Виталия Соломина.

Паралич и инвалидность

Однажды на занятиях по фехтованию во ВГИКе Анна Снаткина упала и не смогла самостоятельно подняться. Тогда то она и вспомнила, что несколько лет назад врачи запретили ей напрягать спину из-за старой травмы позвоночника.

В юности Анна Снаткина могла остаться инвалидом из-за этого, но тогда все обошлось. Теперь врачи опасались, что ее может навсегда парализовать. Воля и упорство Снаткиной помогли ей не пасть духом и бороться.

Восстановление было долгим и мучительным. Медики говорили, что она не сможет больше ходить. В Боткинской больнице уверяли, что грыжу срочно нужно оперировать. Но Анна Снаткина не решилась и начала делать специальные упражнения.

Анна ездила на лекции в любимый ВУЗ, лежа на заднем сиденье такси, а на занятиях присутствовала стоя в корсете. Терпение и упорство помогли ей преодолеть недуг.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Кино

Еще во времена студенчества Анна Снаткина дебютировала в сериале "Участок" с Сергеем Безруковым, после чего получила главную роль в сериале "Боец".

Сергей Безруков научил неопытную начинающую актрису многому. Именно он посоветовал ей похудеть. После того, как Анна сбросила десять килограммов, Наталья Бондарчук пригласила ее в фильм "Пушкин. Последняя дуэль" на роль Натальи Гончаровой. Потом ее ждали главные роли в "Татьянином дне", "Общей терапии", "Десантуре", "Барсе".

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Личная жизнь

Яркой и молодой Анне Снаткиной приписывали романы с Сергеем Безруковым, партнером по "Танцам со звездами" Евгением Григоровым и коллегой по сериалу "Татьянин день" Кириллом Сафоновым. Но на самом деле личная жизнь Анны Снаткиной была полна неудач. Однажды после пяти лет отношений возлюбленный предал ее. После этого она долго не решалась открыть свое сердце, пока не познакомилась с резидентом Comedy Club Виктором Васильевым, с которым создала крепкую семью.

В апреле 2013-го у пары родилась дочь Вероника. Звездные родители не показывали поклонникам лицо девочки целых шесть лет. Впервые ее увидели, когда Анна Снаткина вышла вместе с дочкой на подиум в рамках показа фонда "Русский силуэт".

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2021, 16:01 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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Анна Снаткина с мужем пришли к Гальяно

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