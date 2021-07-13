Горячо: фото постельных утех разведенного Сергея Бойцова с подругой Киркорова утекли в сеть

Сергей Бойцов – фитнес-модель, успешный видеоблогер с миллионом подписчиком в "Инстаграме", парашютист и бесстрашный укротитель акул. Кажется, о таком завидном женихе можно только мечтать! Но пока другие мечтают, одинокая Катя Гусева решительно действует.
Одному богу известно, как ей удалось затащить в постель такого красавца. Но жаркие фото, которые появились в Сети, недвусмысленно намекают на очень близкие отношения Бойцова и Гусевой. Белизна простыне подчеркивает загар холеных тел Сергея и Кати. А объятия, в которых они лежат, кажутся далеко не дружескими...
Интересно, что у Бойцова и Гусевой есть дети от прошлых отношений. У Сергея – 2-летний сын Кристиан. У Кати – 16-летняя дочь Арина. В одном из интервью Катя рассказывала: "Отца девочки (Сергея, первого гражданского мужа Гусевой – Прим. ред.) жестоко убили, когда она была 9-месячным младенцем, с тех пор я успела недолго побывать замужем, но уже шесть лет как снова одна".
Значит ли это, что закадычная подруга Филиппа Киркорова обрела, наконец, свое женское счастье? Покажет время...
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