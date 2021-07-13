Горячо: фото постельных утех разведенного Сергея Бойцова с подругой Киркорова утекли в сеть

В мае прогремела новость – самый красивый мужчина страны Сергей Бойцов развелся с фитнес-блогером Викторией Демидовой. Их все считали идеальной парой, и вдруг такой драматичный поворот. Но еще большое удивление у поклонников Бойцова вызовут кадры, которые появились в Сети. На них он запечатлен с диджеем Катей Гусевой, которой приписывали роман с самим Филиппом Киркоровым и даже называли матерью его детей.

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