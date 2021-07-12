Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Понедельник
12 июля
Лента новостей
22:16
Ни стыда ни совести: 54-летняя Литвинова вывалила голую грудь
21:54
Под Вологдой произошло смертельное ДТП
21:44
Неожиданный поворот: в разборки с наследством Грачевского влезла еще одна женщина
21:40
Лавров: визит Керри в Москву – позитивный сигнал
21:16
Англия готовится к отмене большинства ковид-ограничений
21:03
"Ничего хорошего не выпадает": таролог раскрыла новые подробности состояния певицы МакSим
21:01
Украинская русофобия посеяна в умах тех, кто не знает историю своей страны – Липовой
20:32
"Произошло несчастье": единственная наследница Натальи Дуровой пыталась свести счеты с жизнью
20:16
Эксперт Бортник: встреча Зеленского и Байдена будет безрезультатной
20:15
"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число
20:01
После слухов о расставании с мужем Ивлеева показала голый зад иностранцам
19:53
"Ходить по дорогим магазинам без денег": кривляющейся Семенович дали под дых за глупый совет
19:47
Фронтмен группы "Пилот" Илья Черт угодил в реанимацию
19:28
Полумертвую МакSим спасают за миллион рублей в день
19:21
Николаев с силой впихнул в рот Королевой свой фрукт
19:10
Наследники Древней Руси: Путин написал статью о единстве русских и украинцев
19:09
После разрыва с Тимати Решетова спуталась с его другом
19:06
В Подмосковье загорелись леса
18:41
"Рак боится смелых": Угодившую в онкоцентр Барановскую бросились спасать
18:21
Заговорившая о счастье Волочкова довела россиян до экстаза
17:55
"Папке *** важнее": Лазарев бросил детей ради жарких утех с Малиновским
17:55
"Бабку обнимай, они с возрастом холодеют": измученный Солнцев готов пойти на крайние меры
17:44
Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова объявила о разводе: Не на все удается повлиять
17:40
"Собрал вещи": Стриженова сообщила мрачную новость
17:15
"Момент истины": Митя Фомин раскрыл секрет своего колокольчика
17:00
Развод, проблемы со здоровьем и внебрачный сын: как сложилась жизнь звезды сериала "Солдаты"
16:50
Адская смерть: Известный автогонщик сгорел заживо в машине с подругой
16:49
"А как же заговор с ковидом?": наплевавшая на правила Лель озадачила народ
16:25
"Тетенька в ночнушке": раздобревший Петросян вызвал омерзение
16:10
Раскорячившуюся на фоне храма Савичеву закидали камнями
15:55
"Время лишь затягивает раны": Убитая горем Зудина захлебывается скорбью
15:43
В семье известной ведущей случилась трагедия
15:41
53-летняя Кабо продемонстрировала точеную фигуру в купальнике
15:16
Похоронившего жену Инина сжирает проклятый рак
15:15
Решетова показала украшение по цене квартиры
15:08
"Как же жаль": состояние сына Миддлтон довело людей до слез
15:07
Олег Меньшиков впал в кому после остановки сердца
14:53
Военный эксперт Петров рассказал о проблемах в украинской армии
14:49
"Хочется приносить людям пользу": молодая юристка рассказала о важности финансовой грамотности
14:43
Идея референдума о присоединении Молдовы к России вызвала бурные обсуждения
14:31
В Индии от ударов молний погибли 49 человек
14:23
Официально: Кикабидзе снялся в 7 сезоне "Сватов"
14:22
"Не успел": Умирающего от рака Юдашкина сразила страшная напасть
14:17
Житель ХМАО избил прибывших на вызов полицейских
14:15
Ухажеры, предатели и церковь: как живет не имеющая друзей звезда "Деффчонок" Полина Максимова
14:12
Перенесшей страшную болезнь Успенской стало тяжело говорить
14:06
Помощница высказалась о сепсисе у тяжелобольной певицы МакSим
13:58
Под Петербургом известный гонщик сгорел в машине после ДТП
13:41
"Все препараты отменили": Петр Мамонов не может выйти из комы
13:38
Макгрегор перенес серьезную операцию после поражения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Красивая невеста": Семенович в свадебном платье принимает поздравления
Очумевший Басков пошел вразнос на коленях перед Навкой: Почти стриптиз
А как же Пугачева? Вскрылись данные о двойной жизни Галкина
"Я безработный": Скатившаяся на дно звезда группы "Корни" осталась без копейки
"Чудовищный цинизм": В Крыму ответили на план Киева по депортации россиян
72-летняя Пугачева в дерзком мини прикрыла грудь на пляже
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Ни стыда ни совести: 54-летняя Литвинова вывалила голую грудь

Ни стыда ни совести: 54-летняя Литвинова вывалила голую грудь

Рената Литвинова решила эпатировать поклонников невероятно глубоким декольте.
прочитано 784 раза

54-летняя актриса и режиссер определенно любит удивлять публику. На этот раз знаменитая блондинка решила сделать это с помощью откровенного наряда. На одном из светских мероприятий Рената Литвинова появилась в строгом черном платье с вырезом, заканчивающимся прямо под грудью – соответствующий снимок появился в "Инстаграм".

ПО ТЕМЕ

Таз на голове: Волкова спустила с небес на землю щеголяющую по Парижу Литвинову

Почерневшая Литвинова превратилась в старушку

Рената Муратовна Литвинова

Рената Муратовна Литвинова сценарист, актриса, режиссер

Обнаженную зону декольте артистка украсила массивным золотым ожерельем, подвешенном на толстой цепи. Оригинальное украшение известного бренда "Schiaparelli" выполнено в форме легких и украшено многочисленными камнями. В таком же ожерелье недавно на красной дорожке появилась известная американская модель Белла Хадид. Стоит отметить, что американская красавица на 30 лет моложе Ренаты Литвиновой. Однако российская актриса не постеснялась примерить такой же образ и продемонстрировать голую грудь с золотым декором в своем не очень молодом возрасте.

Снимок Литвиновой вызвал неоднозначные чувства у публики: кому-то показалось, что у актрисы нет ни стыда ни совести, кто-то оказался восхищен смелостью эпатажной блондинки. Впрочем, фолловеры актрисы давно привыкли к ее выходкам. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Рената Литвинова щеголяла по Парижу в необычном наряде, держащемся на резинке.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 22:16 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Литвинова у гроба рассказала о трагедии старой актрисы

комментарии

Ответить:

Гость800284
Пожаловаться Ответить
литвиновадурастарая
Гость799775
Пожаловаться Ответить
Старая придурковатая бабка. Тебе давно уже пора на пенсию.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Николаев с силой впихнул в рот Королевой свой фрукт

Пара удивила фанатов
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков впал в кому после остановки сердца

Всему виной операция
Шоу-бизнес

После разрыва с Тимати Решетова спуталась с его другом

Модель активно строит музыкальную карьеру
Шоу-бизнес

"Папке *** важнее": Лазарев бросил детей ради жарких утех с Малиновским

Артист расставил приоритеты

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+