Ни стыда ни совести: 54-летняя Литвинова вывалила голую грудь

Рената Литвинова решила эпатировать поклонников невероятно глубоким декольте.

54-летняя актриса и режиссер определенно любит удивлять публику. На этот раз знаменитая блондинка решила сделать это с помощью откровенного наряда. На одном из светских мероприятий Рената Литвинова появилась в строгом черном платье с вырезом, заканчивающимся прямо под грудью – соответствующий снимок появился в "Инстаграм".

Обнаженную зону декольте артистка украсила массивным золотым ожерельем, подвешенном на толстой цепи. Оригинальное украшение известного бренда "Schiaparelli" выполнено в форме легких и украшено многочисленными камнями. В таком же ожерелье недавно на красной дорожке появилась известная американская модель Белла Хадид. Стоит отметить, что американская красавица на 30 лет моложе Ренаты Литвиновой. Однако российская актриса не постеснялась примерить такой же образ и продемонстрировать голую грудь с золотым декором в своем не очень молодом возрасте.

Снимок Литвиновой вызвал неоднозначные чувства у публики: кому-то показалось, что у актрисы нет ни стыда ни совести, кто-то оказался восхищен смелостью эпатажной блондинки. Впрочем, фолловеры актрисы давно привыкли к ее выходкам. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Рената Литвинова щеголяла по Парижу в необычном наряде, держащемся на резинке.