Почерневшая Литвинова превратилась в старушку

Рената Литвинова поделилась с подписчиками необычным кадром.

В "Сторис" личного блога актриса показала фотографию, сделанную девять лет назад – во время съемок картины нидерландского режиссера Йоса Стеллинга "Девушка и смерть". На снимке артистка позирует на фоне осеннего пейзажа.

Рената Литвинова сидит вполоборота к камере в черном пальто и белом шерстяном платке. Руки артистки украшены многочисленными перстнями и кольцами. На кадре звезда предстала с нетипичным для нее темным цветом волос. "Почерневшая" актриса слегка напоминает старушку.

Ранее артистка рассказывала, что Йос Стеллинг приказал гримерам "изуродовать" ее. По словам знаменитости, на второй щеке у нее красовался огромный шрам. Когда она впервые увидела себя в зеркало с гримом, то испугалась.

Напомним, недавно Рената Литвинова поделилась фото, сделанным во время Московского кинофестиваля в начале 90-х. Звезда отметила, что в те годы не было ни денег, ни вещей, поэтому приходилось "выкручиваться", чтобы блистать на красной ковровой дорожке.

По словам актрисы, в тот день она сама накрасилась, зачесала назад волосы и надела платье, купленное на распродаже за 100 долларов. Как отметила Рената Литвинова, в те времена она не могла себе ничего позволить дороже этой суммы, но и это ее радовало. В день, когда был сделан кадр, артистка познакомилась с Джиной Лоллобриджидой.