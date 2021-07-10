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Шоу-бизнес
"На мне миссия": Упекаемая за решетку Агурбаш объявила президенту войну

"На мне миссия": Упекаемая за решетку Агурбаш объявила президенту войну

Уголовно преследуемая Анжелика Агурбаш обозначила гражданскую позицию. Певица готова дать отпор Александру Лукашенко.
прочитано 536 раз

Анжелика Агурбаш поплатилась за неосторожное высказывание о режиме Александра Лукашенко. Прокуратура Белоруссии возбудила против нее дело, касаемое сразу двух статей уголовного кодекса, несмотря на то, что она гражданка России. Однако трястись в страхе от возможного наказания звезда не стала. Артистка решила продолжать борьбу за права и свободы белорусского народа, а также избавить Батьку от властных полномочий.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Певица не хочет идти в политику, но видит своей задачей объединение людей против репрессивной власти. "На мне миссия: сплотить белорусов в одну мощную силу", — выразилась звезда. С этой целью сейчас создается оргкомитет, в котором Анжелика Агурбаш выступает идейным вдохновителем. Знаменитость надеется, что Россия и другие страны мирового сообщества выступят за проведение прозрачных выборов в Белоруссии.

В ближайшее время члены оргкомитета, который продвигает артистка, намерены обратиться к народу. Первым показательным этапом своей гражданской деятельности Анжелика Агурбаш видит народный конституционный референдум, лишенный влияния белорусских властей. Только после этого, по словам певицы, станут возможны выборы, где смогут проголосовать люди, которым по указу Александра Лукашенко запретили выражать мнение.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анжелика Агурбаш. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 июля 2021, 16:14 Источник: Zerkalo ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость790459
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ПУСТЬ ЕДЕТ В БЕЛАРУСЬ И ТАМ ГАВКАЕТ !
Гость789057
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А зачем нам в России эта "оппозиционерка"??? В Литву, к кухарке отправить!!!
1

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