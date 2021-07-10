"На мне миссия": Упекаемая за решетку Агурбаш объявила президенту войну

Уголовно преследуемая Анжелика Агурбаш обозначила гражданскую позицию. Певица готова дать отпор Александру Лукашенко.

Анжелика Агурбаш поплатилась за неосторожное высказывание о режиме Александра Лукашенко. Прокуратура Белоруссии возбудила против нее дело, касаемое сразу двух статей уголовного кодекса, несмотря на то, что она гражданка России. Однако трястись в страхе от возможного наказания звезда не стала. Артистка решила продолжать борьбу за права и свободы белорусского народа, а также избавить Батьку от властных полномочий.

Певица не хочет идти в политику, но видит своей задачей объединение людей против репрессивной власти. "На мне миссия: сплотить белорусов в одну мощную силу", — выразилась звезда. С этой целью сейчас создается оргкомитет, в котором Анжелика Агурбаш выступает идейным вдохновителем. Знаменитость надеется, что Россия и другие страны мирового сообщества выступят за проведение прозрачных выборов в Белоруссии.

В ближайшее время члены оргкомитета, который продвигает артистка, намерены обратиться к народу. Первым показательным этапом своей гражданской деятельности Анжелика Агурбаш видит народный конституционный референдум, лишенный влияния белорусских властей. Только после этого, по словам певицы, станут возможны выборы, где смогут проголосовать люди, которым по указу Александра Лукашенко запретили выражать мнение.