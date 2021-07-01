Стало известно о ЧП во время спектакля с Бузовой: Полиция начала проверку

В начале июня Ольга Бузова приняла участие в спектакле МХАТ им. Горького.

Премьера получилась громкая. Не обсуждал выпускницу "Дома-2" в образе кабаре-певицы разве что ленивый. Впрочем, несмотря на жесткую травлю со стороны зрителей и коллег по шоу-бизнесу, Ольга Бузова блестяще справилась со своей задачей.

Правда, скандалы вокруг постановки "Чудесный грузин" не утихают до сих пор. Журналистам стало известно, что после одного из показов в больницу им. Боткина обратилась девушка, которая заявила, что получила травму во время просмотра спектакля с участием Ольги Бузовой.

Как отметила потерпевшая, ей посветили в глаз лазерной указкой, а врачи поставили диагноз "правый глаз – ослепление лазером". Во МХАТ им. Горького отрицают факт происшествия, однако полиция все же начала проверку по этому вопросу.

Напомним, после того как стало известно о том, что Ольга Бузова сыграет Бэллу Шанталь в спектакле "Чудесный грузин", общественность всколыхнулась. Например, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что это его вина, ведь он не смог перенести мероприятия певицы Валерии, которой также предлагали роль.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков отметил, что приглашение Ольги Бузовой в спектакль сделано в первую очередь в целях рекламы. Несмотря на критику, худрук добился своего, поэтому уже заявлено, что поющая ведущая продолжит выходить на сцену с постановкой.