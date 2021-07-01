Принцы Гарри и Уильям открыли памятник покойной леди Ди день ее 60-летия

Всеми любимой леди Ди нет в живых уже почти 24 года. В день юбилея в Кенсингтонских садах на западе Лондона состоялось открытия памятника в ее честь. На скромной церемонии присутствовали принцы Гарри и Уильям, члены семьи принцессы Дианы, скульптор Иан Ранк-Бродли и еще несколько человек.
Бывшего супруга леди Ди на мероприятии не было. По слухам, для Чарльза смерть матери его сыновей до сих пор является болезненной темой. Отсутствовали на церемонии и жены принцев. Сообщается, что так получилось из-за ковидных ограничений.
Помимо памятника 1 июля открыли мемориальный сад, в котором теперь будут расти любимые цветы принцессы Дианы. Над его созданием трудились пятеро садовников, они высадили тысячу растений: незабудки, розы, тюльпаны, георгины и лаванду.
Напомним, ранее близкий друг рассказал о своей последней телефонной беседе с принцессой Дианой. По словам Ричарда Кея, в ночь перед аварией они общались на тему будущего леди Ди. Она мечтала о том, чтобы устроить личную жизнь и почаще видеться со сыновьями.
3 июня в семья младшего наследника принцессы Гарри родилась дочь. Девочку назвали Лилибет Диана – первое имя она получила в честь Елизаветы II, а второе в честь бабушки.
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