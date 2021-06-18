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Шоу-бизнес
Близкий друг раскрыл последнюю волю принцессы Дианы

Близкий друг раскрыл последнюю волю принцессы Дианы

Журналист Ричард Кей раскрыл детали своего разговора с принцессой Дианой незадолго до ее гибели.
прочитано 567 раз

Как оказалось, он был последним, с кем говорила бывшая жена принца Чарльза по телефону. Свою беседу с Ди он пересказал в документальном фильме, который выйдет на экраны 24 июня. По словам друга, в ту ночь они общались о будущем леди Дианы. Она мечтала устроить личную жизнь, ведь с момента расставания с Чарльзом прошел уже год.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Но больше всего в тот вечер принцесса хотела увидеть сыновей. Диана без конца говорила о том, как скучает по мальчикам и мечтает вернуться во дворец, чтобы обнять их. По сути, это и была последняя воля бывшей жены принца Чарльза. Увы, Гарри и Уильяма она больше никогда не увидела.

1 июня принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. Стоит отметить, что Гарри, 3 июня ставший отцом во второй раз, дал своей дочери имя в честь покойной матери. Малышку, которая появилась на свет в одной из больниц США, назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Первое имя она получила в честь прабабушки, Елизаветы II, которую так нежно называли "домашние": родители, сестра и покойный муж.

Напомним, в прошлом году принц Гарри и его жена Меган Маркл решили сложить с себя обязанности членов королевской семьи. Супруги переехали в Америку, где подписали продюсерский контракт с несколькими компаниями. Они занялись созданием документальных фильмов на социальную тематику.

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Фото: via www.imago-images.de/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Автор: 18 июня 2021, 14:51 Источник: Cosmopolitan ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед смертью принцесса Диана сияла красотой

комментарии

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ТИНА
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За две недели до страшной гибели.она с Додди и сыновьями-отдыхала на яхте И каждый день СМИ печатало их фото.-то она с мальчиками плавает,то сидит.спустив ноги в воду на яхте с Додди и мальчиками Ее последний отдых не сходил со страниц таблоидов ,как буд-то что-то витало в воздухе-- что-то холодное и страшное С детьми она виделась накануне гибели,уехав с Додди вПариж к его дяде,которого он очень любил,но не встретились,-смерть помешала
ТИНА
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На самом деле -Леди ДИ феномен-феномен во всем Как почти необразованная женщина,могла сплотить вокруг себя практически весь мир ,где бы она не появлялаь-это было событие громадного масштаба,не пройти и не проехать--площади быстро заполнялись людьми,.красивыми возгласами в ее честь,песнопением ,танцами и всякими куражами -феномен потому.-что семья была нищей-отец -трубочист.мать с 4 -мя детьми(три девочки и один мальчик)вела разгульный образ жизниДиана.когда подросла, работала нянечкой и надо же такому случиться.что у отца умер очень даьний родственик-мил-ер,граф и наследство досталось ему
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