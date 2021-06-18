Близкий друг раскрыл последнюю волю принцессы Дианы

Журналист Ричард Кей раскрыл детали своего разговора с принцессой Дианой незадолго до ее гибели.

Как оказалось, он был последним, с кем говорила бывшая жена принца Чарльза по телефону. Свою беседу с Ди он пересказал в документальном фильме, который выйдет на экраны 24 июня. По словам друга, в ту ночь они общались о будущем леди Дианы. Она мечтала устроить личную жизнь, ведь с момента расставания с Чарльзом прошел уже год.

Но больше всего в тот вечер принцесса хотела увидеть сыновей. Диана без конца говорила о том, как скучает по мальчикам и мечтает вернуться во дворец, чтобы обнять их. По сути, это и была последняя воля бывшей жены принца Чарльза. Увы, Гарри и Уильяма она больше никогда не увидела.

1 июня принцессе Диане могло бы исполниться 60 лет. Стоит отметить, что Гарри, 3 июня ставший отцом во второй раз, дал своей дочери имя в честь покойной матери. Малышку, которая появилась на свет в одной из больниц США, назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Первое имя она получила в честь прабабушки, Елизаветы II, которую так нежно называли "домашние": родители, сестра и покойный муж.

Напомним, в прошлом году принц Гарри и его жена Меган Маркл решили сложить с себя обязанности членов королевской семьи. Супруги переехали в Америку, где подписали продюсерский контракт с несколькими компаниями. Они занялись созданием документальных фильмов на социальную тематику.