"Тотальное поражение тканей": врач рассказал о состоянии лежащей в коме МакSим

Врач-пульмонолог рассказал о состоянии тяжелобольной певицы МакSим, которая пока не может выкарабкаться.

Последние две недели стали ужасным испытанием для российской певицы МакSим, которая лежит в медикаментозной коме. Ее состояние остается тяжелым, сама она дышать не может. За нее это делает аппаратура.

Певица попала в больницу после концерта в Казани, на котором она выступала живьем при высокой температуре. Она не стала отменять выступление, так как тест на ковид показал отрицательный результат.

Врач-пульмонолог рассказал, что сейчас у певицы МакSим диагностирована сложная полисегментарная пневмония тяжелой степени бактериального генеза.

При этом о коронавирусе речи не идет. Скорее всего, у Максим начались осложнения после банальной простуды. Врач отметил, что возбудитель при бактериальной пневмонии – пневмококк, губительно влияет на сердечно-сосудистую систему человека.

"Это означает тотальное поражение легочной ткани", – приводит слова врача Сергея Пурясева сайт "Комсомольской правды".

Пульмонолог добавил, что Максим нельзя было выступать в тот день, так как при высокой нагрузке легкие артиста просто разрушались. Она сильно навредила себе. Также врач не исключил развитие осложнений из-за многолетней алкогольной зависимости у артистки, которую она смогла побороть, но здоровью уже был нанесен вред.