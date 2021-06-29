Директор певицы МакSим выступила с официальным обращением

Директор певицы МакSим выступила с обращением к поклонникам и журналистам.

На днях стало известно, что российская певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова-Максимова) находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом и обширным поражением легких. Директор звезды Маргарита Соколова выступила с официальным обращением к поклонникам.

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Певица МакSим была госпитализирована 15 июня. Тогда процент поражения ее легких был на отметке 40. Однако с каждым днем ей становилось все хуже. Певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, из которой она до сих пор не вышла.

Директор певицы тоже лежит в больнице с коронавирусом. Она тоже плохо себя чувствует, но все-таки сделала заявление, так как сообщения в прессе стали появляться одно тревожнее другого.

"Дорогие мои друзья, коллеги, читатели, прошу вас, включите режим тишины! Это то, что сейчас всем нам необходимо. Я всем благодарна за поддержку и участие", – заявила Соколова.

Менеджер добавила, что ей постоянно звонят журналисты и поклонники певицы МакSим. Они просто обрывают ей трубку. Марина Соколова пообещала ответить на все вопросы неравнодушных людей, но для начала ей самой нужно укрепить силы.

Она отметила, что иногда ее накрывает паника, но директор певицы пытается выкарабкаться вместе со своей подопечной. По словам менеджера, за жизнь певицы Максим сейчас борются лучшие врачи.

Стоит отметить, что вокруг болезни певицы МакSим ходит много слухов. До того, как она заразилась ковидом, на пропала с радаров поклонников на продолжительное время, а потом появилась в программе Бориса Корчевникова стройная и сияющая здоровьем. Но счастье было недолгим.