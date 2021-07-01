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Шоу-бизнес
Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле

Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле

Ольга Бузова стала ведущей нового шоу на ТНТ. Рядом с ней на съемках оказались многие российские звезды.
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35-летняя ведущая, певица и актриса Ольга Бузова продолжает строить оглушительную карьеру в шоу-бизнесе. Недавно она стала ведущей нового шоу. Ольга снимается в проекте "Экстрим со звездами" на ТНТ. Программа напоминает по сценарию "Последнего героя" и снимается в Африке. На континенте сейчас зима, и ночью температура воздуха опускается до десяти градусов выше ноля. При этом системы отопления в отеле, где остановилась звезда, нет. Хорошо, что Ольга Бузова набрала с собой теплых вещей и спит прямо в них.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Пока имена участников программы держатся в секрете. Однако некоторые российские звезды все-таки уже выдали себя. 19-летний блогер Даня Милохин выложил в своем "Инстаграм" свежее фото, на котором предстал в том же отеле, где остановилась Ольга Бузова.

На снимке эпатажный певец предстал с голым торсом. Он подписал снимок, отметив свою геопозицию. "Мама, я в Африке", – говорилось в сообщении.

Также на днях бизнесвумен Айза Долматова выкладывала в своих "Сторис" видео с антилопами и львами. Скорее всего, диких животных она тоже встретила в Африке, а значит, также принимает участие в новом проекте.

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Фото: www.instagram.com/ buzova86
Автор: 1 июля 2021, 16:40 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Милохин в половине платья и Моргенштерн с голым торсом: курьезы и выходки на премии МУЗ ТВ

комментарии

Ответить:

Гость 595959
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"Экстрим со звездами" =ну какие звезды,такое и шоу будет..
*Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле*=слава тебе ,яйца,наконец-то встретились,они же просто созданы друг для друга,а уж какая красивая пара,и похожи друг на друга,дебилизм и самомнение у обоих на высшем уровне,пусть бы подольше там посидели,чтобы подольше их тут не видеть....
Гость790082
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Блевануть хочется ,зачем писать такую чушь, 19 летнему девочки-мальчику и эта старуха для него ,зачем нужна страшилка алкоголичка? нет тварь лезет ко всем ,ну и <цензура> она ,главное показать что она ХОТЬ кому то нужна, падаль
Гость784475
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Ольга Кабо
Обожаю и Олечку и Данечку! Оба- красивые и талантливые. Оленька- вторая Алла Борисовна ( в молодости). Обожаю её песни. Все без исключения. Счастье, что Олечку заметили режииссеры и пригласила во МХАТ. Этого она достойна. В ней неисчерпаемый талант великой и гениальной актрисы. Даня- олицетворение современного мужчины-покорителя дамских сердец. Талантливый и очень красивый. Вот кого нужно в кино снимать. Люблю песни в исполнении Дани Милохина. Голос Дани, напоминает мне голос Муслима Магомаема и Тома Джонса ( одновременно). Я так счастлива, что живу в одно время с этими талантливыми. МОЛОДЦЫ!
Зачем тратить кучу денег на эти пустые передачи? Для кого это все снимается? Низкопробные ведущие, наркоманы и т.д.
Для алкоголички бузовой
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Ольга Кабо
Обожаю и Олечку и Данечку! Оба- красивые и талантливые. Оленька- вторая Алла Борисовна ( в молодости). Обожаю её песни. Все без исключения. Счастье, что Олечку заметили режииссеры и пригласила во МХАТ. Этого она достойна. В ней неисчерпаемый талант великой и гениальной актрисы. Даня- олицетворение современного мужчины-покорителя дамских сердец. Талантливый и очень красивый. Вот кого нужно в кино снимать. Люблю песни в исполнении Дани Милохина. Голос Дани, напоминает мне голос Муслима Магомаема и Тома Джонса ( одновременно). Я так счастлива, что живу в одно время с этими талантливыми. МОЛОДЦЫ!
Что опять <цензура> бузова выскочила, теперь под именем ,Ольга, но Кабо ВОТ так твари ВСЕ из команды этой гадины ,всех обманывают
Гость784475
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Ольга Кабо
Обожаю и Олечку и Данечку! Оба- красивые и талантливые. Оленька- вторая Алла Борисовна ( в молодости). Обожаю её песни. Все без исключения. Счастье, что Олечку заметили режииссеры и пригласила во МХАТ. Этого она достойна. В ней неисчерпаемый талант великой и гениальной актрисы. Даня- олицетворение современного мужчины-покорителя дамских сердец. Талантливый и очень красивый. Вот кого нужно в кино снимать. Люблю песни в исполнении Дани Милохина. Голос Дани, напоминает мне голос Муслима Магомаема и Тома Джонса ( одновременно). Я так счастлива, что живу в одно время с этими талантливыми. МОЛОДЦЫ!
Вы не в себе явно. Нашли героев своего времени.
Гостья
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Скорее должно быть стыдно,что живем с такими дебилами,с проституткой бузовой,что на сцене вое ,где у этой твари, голос? только привлекает <цензура> развратом малолеток ,эта бездарь,что умеет раздвигать ноги и микрофон вставлять в передок , сравнивать эту мерзость, с Пугачевой ,это быть полной жополизкой ,как можно считать пьяницу, что выходит на сцену под градусом ,а со сцены ведут в гримерку под руки ,алкашка идти не может Прошла шалава школу в притоне, по обслуге клиентов ,поэтому до сих пор все попу оголяет остановиться не может, проститутка
Гость780861
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В первый же день в Африке Бузова была в таком состоянии, что еле стояла на ногах. ВИДЕО Ольга Бузова, которой не нашлось места на доме 2, стала ведущей.Пару дней назад вместе со своим пиарщиком , Антоном Бо Оля вылетела в Африку, где и будут проходить съемки. Судя по всему в ожидании начала Ольга неплохо проводит время. Причем занимается тем, что любит больше всего, облетели кадры, на которых Бузова еле стоит на ногах При этом Бо, вынужден буквально тащить девушку на себе, пытается перевести ее состояние нестояния в шутку. Вот только ему это плохо удается Даже по лицу видно ,что она нажралась
Ольга Кабо
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Обожаю и Олечку и Данечку! Оба- красивые и талантливые. Оленька- вторая Алла Борисовна ( в молодости). Обожаю её песни. Все без исключения. Счастье, что Олечку заметили режииссеры и пригласила во МХАТ. Этого она достойна. В ней неисчерпаемый талант великой и гениальной актрисы. Даня- олицетворение современного мужчины-покорителя дамских сердец. Талантливый и очень красивый. Вот кого нужно в кино снимать. Люблю песни в исполнении Дани Милохина. Голос Дани, напоминает мне голос Муслима Магомаема и Тома Джонса ( одновременно). Я так счастлива, что живу в одно время с этими талантливыми. МОЛОДЦЫ!
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