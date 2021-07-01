Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле

Ольга Бузова стала ведущей нового шоу на ТНТ. Рядом с ней на съемках оказались многие российские звезды.

35-летняя ведущая, певица и актриса Ольга Бузова продолжает строить оглушительную карьеру в шоу-бизнесе. Недавно она стала ведущей нового шоу. Ольга снимается в проекте "Экстрим со звездами" на ТНТ. Программа напоминает по сценарию "Последнего героя" и снимается в Африке. На континенте сейчас зима, и ночью температура воздуха опускается до десяти градусов выше ноля. При этом системы отопления в отеле, где остановилась звезда, нет. Хорошо, что Ольга Бузова набрала с собой теплых вещей и спит прямо в них.

Пока имена участников программы держатся в секрете. Однако некоторые российские звезды все-таки уже выдали себя. 19-летний блогер Даня Милохин выложил в своем "Инстаграм" свежее фото, на котором предстал в том же отеле, где остановилась Ольга Бузова.

На снимке эпатажный певец предстал с голым торсом. Он подписал снимок, отметив свою геопозицию. "Мама, я в Африке", – говорилось в сообщении.

Также на днях бизнесвумен Айза Долматова выкладывала в своих "Сторис" видео с антилопами и львами. Скорее всего, диких животных она тоже встретила в Африке, а значит, также принимает участие в новом проекте.