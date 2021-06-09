"Пропагандируете моральных уродов": Крапивина заявила об извращениях Киркорова

Накануне разгорелся скандал между Филиппом Киркоровым и продюсером Светланы Лободы.

Позднее стало известно, что оскандалившаяся знаменитость больше не представляет интересы певицы. В своем видеообращении медиаперсона заявила, что впервые за 12 лет может говорит открыто и правдиво, не боясь испортить репутацию своему артисту.

Нателла Крапивина признала, что ее комментарий, безусловно, был некорректным, однако он не направлен на то, чтобы унизить гей-сообщество. Продюсер обратилась напрямую к Филиппу Киркорову. По словам знаменитости, поп-король любит собирать вокруг себя паразитов, готовых на все ради дешевой популярности.

"Вы пропагандируете моральных уродов, которые ради 15 секунд славы готовы превратиться в кого угодно: сначала на 15 секунд в гомосексуала, потом на 15 секунд в рэпера, потом на 15 секунд в жениха Бузовой, а после на 15 секунд в жену Киркорова", – выдала экс-продюсер Светланы Лободы.

По словам Нателлы Крапивиной, Филиппу Киркорову не удастся выставить ее грубиянкой и гомофобкой, так как она всем своим образом жизни доказывает обратное. "Вы извратили суть моего комментария", – добавила продюсер. Как отметила медиаперсона, она толерантна до мозга костей, в отличие от Филиппа Киркорова.

"Вы только играете в толерантность. Вы не делаете каминг-аута и не привлекаете внимание к проблемам ЛГБТ в нашей стране. Вы просто тупо спекулируете на актуальной теме", – Заявила Нателла Крапивина.

Также она припомнила Филиппу Киркорову видео, в котором артист обозвал всех геев "голубой стаей", которой он даже не планирует подавать руки. Открыла продюсер и еще одну тайну поп-короля. Как оказалось, он умолял Крапивину сделать все, чтобы Лобода согласилась подготовить для него песню "Цвет настроения синий".

"Мы помогаем не только молодым артистам, но и голым королям", – отметила продюсер.

Напомним, ранее Нателла Крапивина прокомментировала новость о том, что прокуратура планирует проверить премию "МУЗ-ТВ" на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Она заявила под фотографией Филиппа Киркорова с Давидом Манукяном в свадебном кабриолете, что раньше таких "расчленяли на шашлыки".