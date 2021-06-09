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Шоу-бизнес
Ножки да рожки: что случилось с 52-летним Ильей Лагутенко

Ножки да рожки: что случилось с 52-летним Ильей Лагутенко

На "Премии МУЗ-ТВ" Илья Лагутенко был награжден "За вклад в развитие музыкальной индустрии". Корреспондент "Дни.ру" повстречался с 52-летним музыкантом, который редко выходит в свет.
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В последнее время имя Ильи Лагутенко появляется в новостной хронике редко. И порой в контексте несвязанных с музыкой событий. Недавно, например, стало известно, что он озвучил аудиоэкскурсию по виртуальной выставке шедевров финского изобразительного. Лагутенко там рассказывает про "Пожог" Ээро Ярнефельта – видного представителя "Золотого века" финской живописи.

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Но это вовсе не значит, что музыкант выпал из обоймы. На минувшей неделе, например, лидер группы "Мумий Тролль" давал квартирник на Гороховой лице в Питере для участников Экономического форума. Музыкант, как говорят, там создал атмосферу ностальгического дауншифтинга и эпохи, когда ни про коронавирус, ни про санкции ничего не было слышно — артист исполнял проверенные временем хиты, а в финале "порвал тельняшку".

На "Премии МУЗ-ТВ" он получил награду "За вклад в развитие музыкальной индустрии" по итогам 25-летия. "Для меня все эти 25 лет – как одно большое приключение, – признался музыкант. – Это не первая моя "тарелка". Они у меня все стоят на камине, но не потому, что хочу их всех сжечь. Молодым же хочу пожелать и вовсе не думать про награды".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

За кулисами премии Лагутенко не снимал черной маски с надписью "Утекай". Мол, утекай от коронавируса. А голову артиста венчала смешная кожная шапка с рожками. Как у козленка. Или у черта.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Автор: 9 июня 2021, 20:21

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