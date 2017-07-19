Вайкуле рассказала о постигшем Лагутенко несчастье
В Юрмале открывается ставший традиционным музыкальный фестиваль "Рандеву". Его хозяйка – Лайма Вайкуле – собирает звезд, работающих в разных жанрах. Петь вживую – главное условие.
"В этом году у нас 70 артистов из 11 стран, – похвасталась корреспонденту Dni.Ru Лайма. – Я очень рада, что в Юрмале собираются сливки артистического искусства и наш фестиваль растет".
Правда, не все артисты, выступление которых было запланировано, смогли приехать на Рижское взморье. "Илья Лагутенко серьезно повредил лицо, поэтому его песню на концерте исполню я", – рассказала Вайкуле о несчастье, которое перечеркнуло планы лидера группы "Мумий Тролль".
Не будет на фестивале и актера Геннадия Хазанова. "У него тоже проблемы, будем с вами так считать, что связанные с театром, все ведь мы под богом ходим", – туманно сообщила Лайма, не вдаваясь в подробности.
Среди тех, кто точно выступит в Юрмале, – Лолита, Валерий Леонтьев, Хибла Герзмава, Валерий Сюткин, Владимир Винокур, Григорий Лепс и многие другие.
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