Счастье отказавшейся регистрировать брак Кожевниковой поставили под сомнение: Так не бывает

Мария Кожевникова в личном блоге рассказала о важном событии в жизни семьи.

Актриса опубликовала фотографию с отцом своих детей Евгением Васильевым. На снимке пара стоит, нежно обняв друг друга. Мария Кожевникова с улыбкой смотрит на возлюбленного. "Уже больше 10 лет я на тебя так смотрю и хочу еще 200! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость.

Поклонники с восторгом приняли снимок актрисы. Многие отметили, что Марии Кожевниковой повезло встретить своего человека, и это огромное счастье. Правда, нашлись и те, кто усомнился в идеальности отношений пары.

"Так не бывает) сказка какая то)", "Какие красивые и счастливые", "Моя любимая идеальная пара", "Это редкое счастье-встреть своего человека и не упустить. Вам повезло. Счастья", "Сколько счастья во взгляде", "Красивые и влюбленные", "Счастья молодым", "Пусть это чувство остается навсегда", – написали в комментариях.

Напомним, не так давно Мария Кожевникова призналась, что на самом деле не является супругой Евгения Васильева по документам. Пара закрепила свой союз исключительно в церкви. По словам артистки, для нее венчание было значительно важнее штампа в паспорте. Влюбленные произнесли клятвы перед Богом в 2013 году. У пары подрастают трое сыновей: Иван, Максим и Василий.