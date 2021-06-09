Газманов влез в гей-разборки Киркорова с экс-продюсером Лободы: Расчлененка и ненависть

Родион Газманов в личном блоге высказался по поводу ситуации, которая сложилась вокруг неудачного высказывания Нателлы Крапивиной.

По мнению артиста, экс-продюсер Светланы Лободы "коротким росчерком виртуального пера" умудрилась оскорбить сразу всех: и представителей шоу-бизнеса, и блогеров, и даже кавказцев. Заодно, по словам Родиона Газманова, медиаперсона будто бы невзначай призналась в людоедстве.

"Получилось все это злобно, раздраженно, и не очень изящно, если уж начистоту (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметил музыкант. Молодой человек считает, что искусство должно приносить людям свет и добро, а получилось наоборот. "Тут расчлененка, ненависть и дискриминация", – заявил парень.

Поклонники не поддержали Родиона Газманова, отметив, что, по сути, Нателла Крапивина сказала все по делу, просто формулировку выбрала не очень удачную. Других же неприятно удивил тот факт, что певец решил "похайпить" на скандале.

"И все таки, минуточку. Посыл ее был правильный, а выразилась не корректно. Не подумав. Искусство, еще лучше, когда дарит свет и чистоту. Но ведь стало много грязи на сцене и с экранов... развели Содом и Гоморру", "Родион, ну хоть Вы обойдите этот треш. Одни устраивают фарс, другие его раскручивают", "После таких премий все больше хочется смотреть Голубые огоньки...те.. наши", – отметили в комментариях.

Напомним, все началось с появления Филиппа Киркорова и Давида Манукяна на премии "МУЗ-ТВ". Артисты приехали в свадебном кабриолете в окружении полуголых мускулистых красавцев. Позднее стало известно, что прокуратура решила проверить премию на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. В комментариях под постом Киркорова по этому поводу Нателла Крапивина заявила, что раньше таких на Кавказе "расчленяли на шашлыки".