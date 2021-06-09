Всплыла информация об уходе беременной наследницы Легкоступовой

У покойной Валентины Легкоступовой остались двое детей: дочь Анэтта и сын Матвей.

Наследница звезды рассказала, как живет после смерти матери. Девушка стала широко известна из-за скандала, который случился сразу после кончины певицы. Она неоднократно делала заявления для прессы, а также вступала в споры с последним мужем Валентины Легкоступовой Юрием Фирсовым.

В беседе с журналистами Анэтта Бриль рассказала, что все вокруг всегда знали, что она – дочь исполнительницы хита "Ягода-малины". В детстве девочка тоже мечтала стать певицей и даже получила специальное образование. Однако мать настояла на том, чтобы наследница получила "серьезную" профессию, и в итоге та стала юристом-международником.

Впрочем, еще когда Анэтта Бриль получала первое высшее образование, ее жизненные приоритеты изменились в сторону семьи, а карьера на сцене отошла на второй план. Девушка рано вышла замуж, и из-за беременности ей даже пришлось уйти из консерватории на время. "Брала академический отпуск, сдавала госэкзамены по вокалу уже будучи беременной вторым ребенком", – рассказала дочь Валентины Легкоступовой.

По словам Анэтты Бриль, певица много времени уделяла своим внучкам. В прошлом году ей было сложно объяснить девочкам, что бабушки больше нет. По словам юриста, она мечтает сохранить воспоминания о своей маме как о светлом и солнечном человеке.

Напомним, накануне Юрий Фирсов заявил, что пережил нападение. Вдовец отправился в Турцию, в гостинице на лестнице его поджидал незнакомый человек, который подошел сзади и толкнул его. По словам 58-летнего яхтсмена, злоумышленник передал ему "привет от Анэтты". Последний муж Валентины Легкоступовой уверен, что именно семья певицы подстроила нападение.