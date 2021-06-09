Нинидзе показала интимные забавы с Виторганом

Нино Нинидзе и Максим Виторган вместе уже почти два. Пара показала идиллию в отношениях.

Нино Нинидзе опубликовала в своем "Инстаграм" свежее видео, на кадрах которого она вместе с Максимом Виторганом весело проводят время. На видео 48-летний Виторган и 29-летняя Нинидзе в каком-то ресторане, и она кормит его ягодами с руки. Актер не без удовольствия ест их.

Напомним, как только Максим Виторган развелся с ведущей Ксенией Собчак, личная жизнь актера стала закрытой для общественности. В отличие от его бывшей супруги, которая демонстративно показывала публике свою новую любовь.

Впервые о романе Виторгана и Нинидзе заговорили летом 2019 года. Информация долго не подтверждалась и была окутана домыслами. Лишь через некоторое время стало известно, что Виторган счастлив в новых отношениях. Пара вместе отправилась отдыхать в Грецию, откуда они выложили одинаковые "Сторис". Впервые пара подтвердила роман на премьере фильма "Гив ми либерти". Позже пара начала публиковать совместные снимки и видео.

Напомним, что до встречи с Нино Нинидзе Максим Виторган был три раза женат. От первой жены, актрисы Виктории Верберг у него двое детей – сын и дочь. Второй женой была маркетолог Наталья. Третьей супругой стала телеведущая и журналист Ксения Собчак. Пара познакомилась на "болотных митингах". На тот момент Ксения Собчак была в отношениях с оппозиционером Ильей Яшиним. В ноябре 2016 года Ксения Собчак родила актеру сына Платона. Но и этот брак распался спустя шесть лет. В 2019 году пара развелась.

Нино Нинидзе до встречи с Максимом Виторганом тоже была замужем за актером Кириллом Плетневым. В браке она родила сына.