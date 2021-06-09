Манукян взорвался из-за подлости близкой подруги Киркорова: Верх лицемерия

Экс-продюсер Светланы Лободы заявила, что раньше за подобное на Кавказе "расчленяли на шашлыки". Позднее в своем телеграм-канале Нателла Крапивина назвала происходящее "цирком уродов".
Давид Манукян не поленился и пролистал список всех людей, которые поставили лайк под спорным высказыванием медиаперсоны. К своему удивлению артист обнаружил одобрение от певицы Zivert, которая периодически выступает с Филиппом Киркоровым и даже называет его своим другом.
Подобное поведение показалась бывшему возлюбленному Ольги Бузовой предательством, и он разразился гневной отповедью в "Сторис" личного блога. Молодой человек назвал "верхом лицемерия" поведение певицы. "С этим человеком у нас есть хорошие знакомые, есть друзья общие, в лицо этот человек мне говорит: мол, все хорошо, давай сфоткаемся. При этом лайком поддерживает комментарий про шашлыки", – недоумевает Давид Манукян.
Музыкант заявил, что ему нравились треки Zivert про любовь и дружбу, однако он не понимает, как она могла одобрить садистское высказывание – неужели ее музыка вранье? Также артист выразил надежду, что у Филиппа Киркорова больше никогда не будет совместных работ с этой девушкой.
Напомним, после премии "МУЗ-ТВ" прокуратура решила проверить мероприятие на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Если подобное обнаружат в материалах трансляции, телеканалу грозит либо огромный штраф, либо приостановка деятельности на несколько месяцев.
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