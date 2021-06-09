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Шоу-бизнес
Решетова показала очень личные кадры с сыном от Тимати

Решетова показала очень личные кадры с сыном от Тимати

Бывшая гражданская жена рэпера Тимати Анастасия Решетова активно ведет свой "Инстаграм". Она показала трогательные кадры с сыном.
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На опубликованном видео 25-летняя модель готовит ребенка ко сну. Она с выражением читает годовалому Ратмиру сказку про "Доктора Айболита". На удивление светловолосый мальчик мило улыбается и шалит.

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Напомним, год назад Анастасия Решетова родила 37-летнему рэперу Тимати сына. Мальчик стал вторым ребенком для артиста. Первую дочь Алису рэперу родила предыдущая его гражданская жена Алена Шишкова. Как и первой спутницей, с Анастасией Решетовой Тимати расстался сразу после рождения ребенка. Их роман длился шесть лет.

Несмотря на это, звездный отец принимает активное участие в воспитании детей – возит их на развлечения и катает на своих дорогих машинах.

Стоит отметить, что Решетова придерживается довольно строгих правил в воспитании сына. Она не раз говорила, что не будет баловать в будущем повзрослевшего Ратмира дорогими подарками и покупать ему автомобили. Поэтому модель старается привить мальчику стремление к самостоятельности. Также модель не считает, что любовь к ребенку проявляется в количестве купленных ему игрушек. Бывшая гражданская жена Тимати уверена, что общение и ласковое обращение гораздо важнее материальных благ.

Напомним, что Анастасия Решетова сама старается быть финансово независимой и зарабатывать на жизнь. Недавно у нее вышел клип на песню "Без него", который набрал за пять дней 750 тысяч просмотров.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 15:50 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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