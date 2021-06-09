"Раздела догола": Садальский дал пощечину наглой Максаковой

Актер Станислав Садальский в своем блоге резко высказался о дочери его близкой приятельнице и будущей жены Марии Максаковой.

Садальский внимательно посмотрел программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1", гостьей которой тала оперная певица Мария Максакова. Дочь знаменитой актрисы Людмилы Максаковой, с которой у нее давно разрушились отношения, говорила о крупной краже из ее элитных апартаментов на Краснопресненской набережной и о своей жизни в целом.

По словам Садальского, всю программу Максакова пела о том, как отец подарил ей семикомнатные апартаменты в столице. При этом актер припомнил артистке, что папе оперной певицы Петру Эриковичу на самом деле было ужасно стыдно за свою нерадивую дочь из-за того, что она бесстыдно сбежала на Украину.

"Он лично мне говорил: "Хорошо, что моя мама Зина не дожила до такого позора", – написал Садальский в своем "Инстаграм".

Также актер отметил, что команда передачи "Прямой эфир" показала сущность Максаковой и буквально "раздела догола" ее алчную натуру.

Напомним, вдова беглого депутата Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова в 2016 году уехала на Украину. Тогда ее муж был жив, и она последовала за ним, так как на родине против него возбудили дело.

В 2017 году Вороненкова застрелили в центре Киева. Недавно Максакова вернулась на родину и начала заниматься делами с недвижимостью и ходить по разным ток-шоу.