"Раздела догола": Садальский дал пощечину наглой Максаковой

Садальский внимательно посмотрел программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на канале "Россия 1", гостьей которой тала оперная певица Мария Максакова. Дочь знаменитой актрисы Людмилы Максаковой, с которой у нее давно разрушились отношения, говорила о крупной краже из ее элитных апартаментов на Краснопресненской набережной и о своей жизни в целом.
По словам Садальского, всю программу Максакова пела о том, как отец подарил ей семикомнатные апартаменты в столице. При этом актер припомнил артистке, что папе оперной певицы Петру Эриковичу на самом деле было ужасно стыдно за свою нерадивую дочь из-за того, что она бесстыдно сбежала на Украину.
"Он лично мне говорил: "Хорошо, что моя мама Зина не дожила до такого позора", – написал Садальский в своем "Инстаграм".
Также актер отметил, что команда передачи "Прямой эфир" показала сущность Максаковой и буквально "раздела догола" ее алчную натуру.
Напомним, вдова беглого депутата Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова в 2016 году уехала на Украину. Тогда ее муж был жив, и она последовала за ним, так как на родине против него возбудили дело.
В 2017 году Вороненкова застрелили в центре Киева. Недавно Максакова вернулась на родину и начала заниматься делами с недвижимостью и ходить по разным ток-шоу.
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