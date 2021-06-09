Популярного певца госпитализировали с коронавирусом

На днях певец и блогер прибыл в больницу в тяжелом состоянии из-за коронавирусной инфекции.

Сегодня в своих социальных артист T-Killah рассказал о заболевании и своем физическом состоянии. По словам звезды, он не болел с 2018 года, вел здоровый образ жизни и был уверен, что коронавирус его не коснется. Однако, как признается T-Killah, он сильно ошибался.

Как рассказал певец, он панически испугался, когда только поступил в больницу. Его напугали непрерывно кашляющие пациенты и врачи в специальных костюмах. Спустя время анализ на коронавирус показал положительный результат и двухстороннее поражение легких.

Из симптомов T-Killah выделил повышенную температуру тела, глюки, отсутсвие обоняния и сильные головные боли. По словам рэпера, на фоне его астмы он тяжело переживает болезнь.

"Как оказалось, это очень тяжелая болезнь, к 39.9 по ночам я уже привык. Глюки, пропали запахи, кашель, тяжело дышать вдвойне, так как у меня астма, головная боль, кости и суставы ломит дико! В какой-то час оглох и перестал чувствовать ноги", – рассказал певец.

При этом T-Killah оценил свое состояние как средне-тяжелое и отметил, что продолжает мыслить позитивно. По его словам, поддержка и любовь жены Марии, матери и друзей помогают бороться с болезнью. Также рэпер выразил отдельную благодарность врачам:

"Врачам хочу выразить отдельную благодарность, вы герои современности, так отважно заботиться о других, это надо иметь стальной стержень и невероятное желание оказывать помощь нуждающимся!", – искренне поделился артист.

Одними из первых T-Killah поддержали коллеги: певица Рита Дакота, рэпер Кравц, продюсер Ульяна Банана и многие другие. Также подбадривающие слова написали и поклонники артиста.

Напомним, что недавно на праздновании дня рождения жены T-Killah упал в обморок, и у него пошла пена изо рта. Гости немедленно вызвали скорую. Однако пользователи сети уверены, что это был розыгрыш ради привлечения внимания к новому треку певца.