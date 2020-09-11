"Изо рта пошла пена": известный рэпер рухнул на пол в разгар вечеринки

31-летний рэпер праздновал день рождения жены Марии. На банкете присутствовали родственники и друзья семейства. В разгар праздника T-killah торжественно преподнес избраннице торт со свечками. Попробовать кондитерское изделие влюбленным так и не удалось.
Внезапно Тарасову стало плохо. Артист рухнул на пол. Изо рта у него пошла пена.
Очевидцы вызвали скорую. Бригада медиков приехала очень быстро. Пока врачи оказывали T-killah необходимую помощь, Мария вытирала рэперу лицо. В Сети уже появилась запись, сделанная на злосчастной вечеринке.
Спустя время Александр пришел в себя. От госпитализации Тарасов отказался. Поклонники переживают за T-killah. Фанаты обеспокоены состоянием его здоровья.
Между тем несколько часов назад в личном "Инстаграм" Тарасов обратился к подписчикам. Об эпизоде на вечеринке он не сказал ни слова. Знаменитость прорекламировала собственный новый трек. Злопыхатели уверены, что случившееся на празднике Марии – постановка, пиар-ход для привлечения внимания.
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