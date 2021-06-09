Первые Гагарина прокомментировала развод с Дмитрий Исхаковым

Ежедневно певице поступают вопросы о разводе. Однако ответила на один из них Полина Гагарина только сейчас.

Артистка редко рассказывает подробности личной жизни и гораздо больше предпочитает беседовать о карьере и музыке. При этом в каждом интервью или во время публичного выхода Полину Гагарину пытают вопросами о разводе. Вчера, не выдержав напора подписчиков, певица дерзко прокомментировала эту тему.

В своих социальных сетях Гагарина устроила с поклонниками интерактив и попросила задавать их интересные вопросы. Тематика была разнообразной: от похудения до воспитания детей.

В стороне не оказался и развод с известным фотографом Дмитрий Исхаковым, от которого артистка родила дочь Мию. Полину Гагарину осторожно попросили прокомментировать эту тему, однако, фолловеры звезды и не надеялись, что она откликнется на просьбу. Но артистка не выдержала напора журналистов и поклонников:

"Считаю это невозможным! Он отец нашей дочери! Я уважаю и ценю годы, проведенные вместе".

Отметим, что на премию "МУЗ-ТВ" Полина Гагарина пришла в элегантном черном платье в пол, которое подчеркивало ее фигуру. Массивные украшения, модная укладка и переплетения ткани на груди дополняли утонченный образ певицы.

При этом поклонники в штыки восприняли появление Гагариной в таком наряде. Многие отметили, что она выглядет как типичная женщина после развода: расстроенная и несколько обозленная на мир. Также поклонникам не понравилось, что Полина сильно похудела, что выдают торчащие ребра и четкие скулы.

"Ребра торчат", "Господи, зачем так худеть", "Вы были какой-то уставшей", "Как у нее при такой худобе сил хватает ходить, петь и вообще жить. Дунешь, и упадет", – резко написали фолловеры.

